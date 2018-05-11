Три игрока «Ростова» вошли в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018

На официальном сайте Федерации футбола Исландии опубликована заявка сборной Исландии на чемпионат мира. В нее вошли три игрока «Ростова»: защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон.

Вратари: Ханнес Халльдорсон («Рандерс»), Рунар Рунарсон («Норшелланн»), Фредерик Шрам («Роскилле»).

Защитники: Ари Скуласон («Локерен»), Хердюр Магнуссон («Бристоль Сити»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Кари Арнасон («Абердин»), Хольмар Эйольфсон («Левски»), Сверрир Ингасон («Ростов»), Биркир Саеварссон («Валюр»), Самуэль Фридьоунсон («Волеренга»).

Полузащитники: Гильфи Сигурдссон («Эвертон»), Арон Гуннарссон («Кардифф»), Эмиль Хадльвредссон («Удинезе»), Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Йоханн Гудмундссон («Бернли»), Олафур Скуласон («Карабюкспор»), Арнор Траустасон («Мальме»), Рюрик Гисласон («Зандхаузен»).

Нападающие: Альвред Финнбогасон («Аугсбург»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Бедварссон («Рединг»), Альберт Гудмундссон (ПСВ).