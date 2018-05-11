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    Три игрока «Ростова» вошли в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018

    На официальном сайте Федерации футбола Исландии опубликована заявка сборной Исландии на чемпионат мира. В нее вошли три игрока «Ростова»: защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон.

    Вратари: Ханнес Халльдорсон («Рандерс»), Рунар Рунарсон («Норшелланн»), Фредерик Шрам («Роскилле»).

    Защитники: Ари Скуласон («Локерен»), Хердюр Магнуссон («Бристоль Сити»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Кари Арнасон («Абердин»), Хольмар Эйольфсон («Левски»), Сверрир Ингасон («Ростов»), Биркир Саеварссон («Валюр»), Самуэль Фридьоунсон («Волеренга»).

    Полузащитники: Гильфи Сигурдссон («Эвертон»), Арон Гуннарссон («Кардифф»), Эмиль Хадльвредссон («Удинезе»), Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Йоханн Гудмундссон («Бернли»), Олафур Скуласон («Карабюкспор»), Арнор Траустасон («Мальме»), Рюрик Гисласон («Зандхаузен»).

    Нападающие: Альвред Финнбогасон («Аугсбург»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Бедварссон («Рединг»), Альберт Гудмундссон (ПСВ).

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2018 19:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 12 мая 2018, 23:04

      ...Наши неспешно спустятся с Эйяфьядлайёкюдль и поимеют всё стадо! Удачи Ростсельмаш! Удачи KSI !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 мая 2018, 00:53

      Где Колбейн Сигторссон???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +943

      Riot Zero > David_Fio 12 мая 2018, 15:00

      В Нанте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Riot Zero 13 мая 2018, 11:32

      а почему бы его еще и в сборную не вызвать? стата - 44/22

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 мая 2018, 00:04

      Будем болеть за ростовских исландцев..

      6
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 мая 2018, 00:04

      Круто - Молодцы! Понравился их боевой клич!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 мая 2018, 21:08

      Усатому бы отправиться к их главному тренеру на стажировку...

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 мая 2018, 20:09

      вот на эту сборную приятно смотреть. потому что большую часть футболистов я в принципе то и не знаю. и понимаю, что не могу осудить тренера. но по сути, и я не ошибусь, там настоящие герои для своей страны. второй подряд крупный турнир. и уверен, на нашем ЧМ они доставят такие же сложности соперникам, как уже доставляют сложности с произношением своих фамилий)))

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > absent32 11 мая 2018, 21:23

      Надеюсь у нас у Исландии будет такая же крутая и креативная поддержка)

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2018, 20:04

      Волера верим(((

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