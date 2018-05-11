Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Три игрока «Ростова» вошли в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018

Три игрока «Ростова» вошли в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018

11 мая 2018, 19:55
9

На официальном сайте Федерации футбола Исландии опубликована заявка сборной Исландии на чемпионат мира. В нее вошли три игрока «Ростова»: защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон.

Вратари: Ханнес Халльдорсон («Рандерс»), Рунар Рунарсон («Норшелланн»), Фредерик Шрам («Роскилле»).

Защитники: Ари Скуласон («Локерен»), Хердюр Магнуссон («Бристоль Сити»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Кари Арнасон («Абердин»), Хольмар Эйольфсон («Левски»), Сверрир Ингасон («Ростов»), Биркир Саеварссон («Валюр»), Самуэль Фридьоунсон («Волеренга»).

Полузащитники: Гильфи Сигурдссон («Эвертон»), Арон Гуннарссон («Кардифф»), Эмиль Хадльвредссон («Удинезе»), Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Йоханн Гудмундссон («Бернли»), Олафур Скуласон («Карабюкспор»), Арнор Траустасон («Мальме»), Рюрик Гисласон («Зандхаузен»).

Нападающие: Альвред Финнбогасон («Аугсбург»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Бедварссон («Рединг»), Альберт Гудмундссон (ПСВ).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Ростов Исландия Сигурдссон Рагнар Сигурдарсон Бьорн Ингасон Сверрир
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1526058243
Волера верим(((
Ответить
absent32
1526058546
вот на эту сборную приятно смотреть. потому что большую часть футболистов я в принципе то и не знаю. и понимаю, что не могу осудить тренера. но по сути, и я не ошибусь, там настоящие герои для своей страны. второй подряд крупный турнир. и уверен, на нашем ЧМ они доставят такие же сложности соперникам, как уже доставляют сложности с произношением своих фамилий)))
Ответить
Федя Кабак
1526062103
Усатому бы отправиться к их главному тренеру на стажировку...
Ответить
Almazovich
1526072688
Круто - Молодцы! Понравился их боевой клич!
Ответить
Таганский
1526072699
Будем болеть за ростовских исландцев..
Ответить
David_Fio
1526075621
Где Колбейн Сигторссон???
Ответить
GoLenaStop
1526155482
...Наши неспешно спустятся с Эйяфьядлайёкюдль и поимеют всё стадо! Удачи Ростсельмаш! Удачи KSI !!!
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
19
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+