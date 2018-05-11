Парфенов обвинил руководство «Тосно» в том, что команда не сможет дебютировать в Лиге Европы

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов не смог сказать о том, что будет с командой после завершения текущего сезона, если она не сможет сохранить прописку в Премьер-лиге.

Напомним, на той неделе «Тосно» выиграл Кубок России, но продолжает бороться за сохранение места в РФПЛ на следующий сезон.

– Наверняка есть обида, что вы по спортивному принципу завоевали путевку в Лигу Европы, а ее отдадут тому, кто займет шестое место в чемпионате?

– Понятно, что есть вина клуба в том, что не сможем дебютировать в Европе. Хотя, если бы сейчас боролись за шестерку в РФПЛ, то рассуждал бы по-другому.

– Нет ли опасений, что состав попросту разбежится, ведь Лига Европы стала бы хорошим стимулом и для развития «Тосно», и для сохранения костяка?

– Сейчас об этом не думаю, потому что пока не знаю, что вообще произойдет с командой. Зимой уже потеряли двух нападающих, которые также внесли вклад в выигрыш Кубка. Как и те, кто уходил в аренду. Благодарность им всем.