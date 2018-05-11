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    Парфенов обвинил руководство «Тосно» в том, что команда не сможет дебютировать в Лиге Европы

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов не смог сказать о том, что будет с командой после завершения текущего сезона, если она не сможет сохранить прописку в Премьер-лиге.

    Напомним, на той неделе «Тосно» выиграл Кубок России, но продолжает бороться за сохранение места в РФПЛ на следующий сезон.

    – Наверняка есть обида, что вы по спортивному принципу завоевали путевку в Лигу Европы, а ее отдадут тому, кто займет шестое место в чемпионате?

    – Понятно, что есть вина клуба в том, что не сможем дебютировать в Европе. Хотя, если бы сейчас боролись за шестерку в РФПЛ, то рассуждал бы по-другому.

    – Нет ли опасений, что состав попросту разбежится, ведь Лига Европы стала бы хорошим стимулом и для развития «Тосно», и для сохранения костяка?

    – Сейчас об этом не думаю, потому что пока не знаю, что вообще произойдет с командой. Зимой уже потеряли двух нападающих, которые также внесли вклад в выигрыш Кубка. Как и те, кто уходил в аренду. Благодарность им всем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 06:44
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июня 2018, 21:14

      Часть бюджета Зенита могла бы спасти Тосно и для Газпрома это небольшие деньги...

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 18:47

      Сам Парфенов признает в этом вопросе ошибку клуба.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 13:01

      Руководство «Тосно» отвечает: денег мало все разворовали, ничего не осталось.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 мая 2018, 11:26

      У нас как всегда -на людей насрать! Ребята бились,взяли кубок,а их побоку. Нормально для нас. Когда обосрались по допингу на олимпиаде,.идора -спорт.начальника спрятали. Теперь он будет курировать строительство,потом-после очередного пожара,его снова спрячут и переведут на сельское хозяйство и т.д. Кто руководит спортом в России? Где спортивный принцип?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 10:04

      вообще то он сказал что есть вина всего клуба а не виновато только руководство, улавливайте разницу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 11 мая 2018, 10:03

      Вливают такие деньги в ЧМ и не могут помочь хорошей команде, стыд и позор, еще что-то о развитии футбола говорят..., печально это все.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 мая 2018, 09:41

      автор заголовка удод )) школьники в СМИ это грустно, ну ладно там политика, жаренные новости, но хрена вы футбол своей желтизной коверкайте.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > FanatSerj 11 мая 2018, 12:24

      Золотые слова.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 мая 2018, 09:18

      чудеса да и только...

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 11 мая 2018, 08:46

      В Питере нужен только газпромовский Зеня, а нищие Тосно и Динамо - обуза.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Dominator777 11 мая 2018, 09:09

      ты тупой что ли причем здесь Питер Тосно в г.Тосно и пусть там и базируется кто и зачем создавали эту команду как Керимов с Анжи, наигрались и по хер что с ними будет

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Garrincha58 11 мая 2018, 11:37

      Там разница 60 км. Ленинградская область.

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 08:33

      Если футболист не будет выполнять требования Черчесова, его не будет в команде!

      Вот это да!!!Значит все требования в последних играх выполнялись?

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > upiter622 11 мая 2018, 08:34

      Пардон,не в ту тему написал!

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