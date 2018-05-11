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  • Парфенов обвинил руководство «Тосно» в том, что команда не сможет дебютировать в Лиге Европы

Парфенов обвинил руководство «Тосно» в том, что команда не сможет дебютировать в Лиге Европы

11 мая 2018, 06:44
22

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов не смог сказать о том, что будет с командой после завершения текущего сезона, если она не сможет сохранить прописку в Премьер-лиге.

Напомним, на той неделе «Тосно» выиграл Кубок России, но продолжает бороться за сохранение места в РФПЛ на следующий сезон.

– Наверняка есть обида, что вы по спортивному принципу завоевали путевку в Лигу Европы, а ее отдадут тому, кто займет шестое место в чемпионате?

– Понятно, что есть вина клуба в том, что не сможем дебютировать в Европе. Хотя, если бы сейчас боролись за шестерку в РФПЛ, то рассуждал бы по-другому.

– Нет ли опасений, что состав попросту разбежится, ведь Лига Европы стала бы хорошим стимулом и для развития «Тосно», и для сохранения костяка?

– Сейчас об этом не думаю, потому что пока не знаю, что вообще произойдет с командой. Зимой уже потеряли двух нападающих, которые также внесли вклад в выигрыш Кубка. Как и те, кто уходил в аренду. Благодарность им всем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (22)
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BykAs
1526013105
В Сочи всем составом!
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bset
1526015552
Иди знаете куда, школота, пишущая эти статьи. Заголовок о том, что виноват клуб, то есть Парфенов говорит, что "это не где-то нас не пустили, это у нас возможности нет". А в заголовке написано, что он кого-то обвиняет. Кого он тут бл*** обвинил??? Как же вы зае*** е*** школьники........
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upiter622
1526016786
Если футболист не будет выполнять требования Черчесова, его не будет в команде! Вот это да!!!Значит все требования в последних играх выполнялись?
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Dominator777
1526017570
В Питере нужен только газпромовский Зеня, а нищие Тосно и Динамо - обуза.
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bolela_16
1526019510
чудеса да и только...
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FanatSerj
1526020869
автор заголовка удод )) школьники в СМИ это грустно, ну ладно там политика, жаренные новости, но хрена вы футбол своей желтизной коверкайте.
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VOLK83
1526022228
Вливают такие деньги в ЧМ и не могут помочь хорошей команде, стыд и позор, еще что-то о развитии футбола говорят..., печально это все.
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OfaZavr
1526022250
вообще то он сказал что есть вина всего клуба а не виновато только руководство, улавливайте разницу.
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val-berezko
1526027169
У нас как всегда -на людей насрать! Ребята бились,взяли кубок,а их побоку. Нормально для нас. Когда обосрались по допингу на олимпиаде,.идора -спорт.начальника спрятали. Теперь он будет курировать строительство,потом-после очередного пожара,его снова спрячут и переведут на сельское хозяйство и т.д. Кто руководит спортом в России? Где спортивный принцип?
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zigbert
1526053627
Сам Парфенов признает в этом вопросе ошибку клуба.
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