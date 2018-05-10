Гендиректор «Тосно»: «Если будет возможность, попытаемся пройти лицензирование УЕФА»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с отстранением клуба от участия в квалификации Лиги Европы.

Ранее РФС сообщил, что клуб-победитель Кубка России просрочил сроки лицензирования и лишился права на выступление в еврокубках. Союз решил дать путевку в ЛЕ команде, которая финиширует в нынешнем розыгрыше чемпионата на шестом месте.

«Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать.

Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку.

Мы не та команда, которая опускает руки, всегда бьемся до последнего, у нас не бывает проходных матчей. В Кубке мы всегда играли боевым составом и ставили задачу только победить, в последнем матче ничего не меняется.

Я думаю, победа в Кубке вдохновит нас хотя бы на ничью в выездной игре с «Уфой», потому что, возможно, нам хватит и одного очка», – сказал Матюшенко.

Перед последним туром на шестую позицию в РФПЛ претендуют пять клубов.

«Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ