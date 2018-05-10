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    Гендиректор «Тосно»: «Если будет возможность, попытаемся пройти лицензирование УЕФА»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с отстранением клуба от участия в квалификации Лиги Европы.

    Ранее РФС сообщил, что клуб-победитель Кубка России просрочил сроки лицензирования и лишился права на выступление в еврокубках. Союз решил дать путевку в ЛЕ команде, которая финиширует в нынешнем розыгрыше чемпионата на шестом месте.

    «Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать.

    Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку.

    Мы не та команда, которая опускает руки, всегда бьемся до последнего, у нас не бывает проходных матчей. В Кубке мы всегда играли боевым составом и ставили задачу только победить, в последнем матче ничего не меняется.

    Я думаю, победа в Кубке вдохновит нас хотя бы на ничью в выездной игре с «Уфой», потому что, возможно, нам хватит и одного очка», – сказал Матюшенко.

    Перед последним туром на шестую позицию в РФПЛ претендуют пять клубов.

    «Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

    Источник: ТАСС

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    10.05.2018 15:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:17

      Да никто не против.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      crcaarod 11 мая 2018, 11:19

      Ща официально оформят вылет в ФНЛ а там уже как участник не высшего дивизиона чемпионата оформят лицензию по упрощенной схеме...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:38

      желаю чтобы у вас получилось, если эта путевка достанется тому кому изначально предназначалась это будет правильно и справедливо.

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 10 мая 2018, 18:34

      С кубком справились, а с ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ - НЕТ!
      А на НЕТ и Лиги Европы для Тосно тоже НЕТ!
      А когда будет, одному только Богу известно.
      Кубок взяли, а там хоть ТРАВА не расти.
      Хождение Тосно ПО МУКАМ соответствия критериям УЕФА.
      Финансы поют романсы, а в карманах учредителей ПУСТО.
      Если кому на Руси ЖИТЬ хорошо, так только не Тосно.
      Без кола, двора и Лиги Европы.
      Зачем тогда РФПЛ выдавало им лицензию???
      Ведь ясно было, что Тосно - клуб ОДНОДНЕВКА!
      Руководители НЕ ЧЕШУТСЯ.
      Надеялись на АВОСЬ, но НЕ ПРОНЕСЛО, а ПРОЛЕТЕЛО мимо Лиги Европы.
      В групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займёт четвертое место в Российской футбольной премьер-лиге.
      Клуб, который завершит чемпионат на пятом месте выступит в квалификации Лиги Европы с третьего раунда.
      Клуб занявший 6-е место в чемпионате выступит в квалификации Лиги Европы со второго раунда.

      1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 10 мая 2018, 17:23

      Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку.

      А разве не генеральный директор клуба должен такие вопросы решать? Такое ощущение что он просто пытается перекинуть ответственность за свой косяк с просроченной заявкой на других людей.

      -2
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 10 мая 2018, 17:08

      Это не спортивно что Тосно не будет в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 мая 2018, 16:37

      Наверняка чтоб получить лицензирование для участия в евро кубках, надо иметь хорошие финансовые условия, по которым Тосно не пройдет лицензирование

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 мая 2018, 16:30

      еще до финала было сказано рфс что играть будет 6 команда а не победитель кубка

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 мая 2018, 16:27

      Как бы не казалось не спортивным решение запретить Тосно играть в ЛЕ , но с другой стороны здесь очень хорошо подходит фраза " закон суров, но это закон". В Италии например несколько лет тому назад была подобная ситуация руководители Дженоа просто не ожидали от своей команды ,что они смогут пробиться в ЛЕ и не сумели во время пройти лицензирование и в итоге в Европе играла другая команда , а тут мы имеем дело с командой у которой нет ни своего стадиона , ни по сути "своего города", ни болельщиков , да ещё с мрачными перспективами на будущее. Игроки и тренеры команды в этом конечно не виноваты , мне вообще симпатична команда Парфенова. Желаю удачи и тренеру и игрокам в Тосно или уже в других командах.

      6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 16:10

      Парни, удачи!

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