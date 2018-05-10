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  • Гендиректор «Тосно»: «Если будет возможность, попытаемся пройти лицензирование УЕФА»

Гендиректор «Тосно»: «Если будет возможность, попытаемся пройти лицензирование УЕФА»

10 мая 2018, 15:38
12

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с отстранением клуба от участия в квалификации Лиги Европы.

Ранее РФС сообщил, что клуб-победитель Кубка России просрочил сроки лицензирования и лишился права на выступление в еврокубках. Союз решил дать путевку в ЛЕ команде, которая финиширует в нынешнем розыгрыше чемпионата на шестом месте.

«Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать.

Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку.

Мы не та команда, которая опускает руки, всегда бьемся до последнего, у нас не бывает проходных матчей. В Кубке мы всегда играли боевым составом и ставили задачу только победить, в последнем матче ничего не меняется.

Я думаю, победа в Кубке вдохновит нас хотя бы на ничью в выездной игре с «Уфой», потому что, возможно, нам хватит и одного очка», – сказал Матюшенко.

Перед последним туром на шестую позицию в РФПЛ претендуют пять клубов.

«Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Тосно Матюшенко Вячеслав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Jenea83
1525956148
ну ну, удачи!!!
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woyser
1525956225
Не дадут вам ничего сделать. Там, уже всё решили.
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С-Пб on-line
1525957832
Парни, удачи!
Ответить
hevbn 28
1525958831
Как бы не казалось не спортивным решение запретить Тосно играть в ЛЕ , но с другой стороны здесь очень хорошо подходит фраза " закон суров, но это закон". В Италии например несколько лет тому назад была подобная ситуация руководители Дженоа просто не ожидали от своей команды ,что они смогут пробиться в ЛЕ и не сумели во время пройти лицензирование и в итоге в Европе играла другая команда , а тут мы имеем дело с командой у которой нет ни своего стадиона , ни по сути "своего города", ни болельщиков , да ещё с мрачными перспективами на будущее. Игроки и тренеры команды в этом конечно не виноваты , мне вообще симпатична команда Парфенова. Желаю удачи и тренеру и игрокам в Тосно или уже в других командах.
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кузнецов артем
1525959438
Наверняка чтоб получить лицензирование для участия в евро кубках, надо иметь хорошие финансовые условия, по которым Тосно не пройдет лицензирование
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Alec7183
1525961332
Это не спортивно что Тосно не будет в ЛЕ.
Ответить
grroznyi85
1525962238
Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку. А разве не генеральный директор клуба должен такие вопросы решать? Такое ощущение что он просто пытается перекинуть ответственность за свой косяк с просроченной заявкой на других людей.
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Виктор12
1525966492
С кубком справились, а с ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ - НЕТ! А на НЕТ и Лиги Европы для Тосно тоже НЕТ! А когда будет, одному только Богу известно. Кубок взяли, а там хоть ТРАВА не расти. Хождение Тосно ПО МУКАМ соответствия критериям УЕФА. Финансы поют романсы, а в карманах учредителей ПУСТО. Если кому на Руси ЖИТЬ хорошо, так только не Тосно. Без кола, двора и Лиги Европы. Зачем тогда РФПЛ выдавало им лицензию??? Ведь ясно было, что Тосно - клуб ОДНОДНЕВКА! Руководители НЕ ЧЕШУТСЯ. Надеялись на АВОСЬ, но НЕ ПРОНЕСЛО, а ПРОЛЕТЕЛО мимо Лиги Европы. В групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займёт четвертое место в Российской футбольной премьер-лиге. Клуб, который завершит чемпионат на пятом месте выступит в квалификации Лиги Европы с третьего раунда. Клуб занявший 6-е место в чемпионате выступит в квалификации Лиги Европы со второго раунда.
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OfaZavr
1525966698
желаю чтобы у вас получилось, если эта путевка достанется тому кому изначально предназначалась это будет правильно и справедливо.
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zigbert
1526030257
Да никто не против.
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