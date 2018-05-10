В «Локомотиве» считают достаточным бюджет клуба для успешного выступления в ЛЧ

Руководство «Локомотива» оценило перспективы успешного выступления команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

«С одной стороны, с финансами все в порядке, с другой — не все так просто. Но для этого и существует менеджмент клуба, который с этим работает. В целом могу сказать, что все нормально.

Я считаю, что бюджет «Локомотива» и сейчас достаточен для того, чтобы ставить перед собой задачу по достойному выступлению в Лиге чемпионов», – рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Напомним, столичная команда досрочно обеспечила себе чемпионское звание в текущем сезоне.