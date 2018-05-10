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    В «Локомотиве» считают достаточным бюджет клуба для успешного выступления в ЛЧ

    Руководство «Локомотива» оценило перспективы успешного выступления команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

    «С одной стороны, с финансами все в порядке, с другой — не все так просто. Но для этого и существует менеджмент клуба, который с этим работает. В целом могу сказать, что все нормально.

    Я считаю, что бюджет «Локомотива» и сейчас достаточен для того, чтобы ставить перед собой задачу по достойному выступлению в Лиге чемпионов», – рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

    Напомним, столичная команда досрочно обеспечила себе чемпионское звание в текущем сезоне.

    Источник: Известия

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    10.05.2018 11:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 10 мая 2018, 19:29

      Деньги есть, а покупок нет. Без достойного усиления нам в ЛЧ делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 мая 2018, 15:28

      Игры с Атлеком показали , что Локомотиву с таким бюджетом в ЛЧ далеко не пройти. Всё будет зависить от жеребьёвки конечно. То, что Локо чемпион, это стечение обстоятельств, им нужно спасибо сказать Манчини-который развалил команду, Спартаку, где группа ключевых игроков пинала балду, и непонятно почему выходила в старте, в любом случае будем болеть за Локо

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 10 мая 2018, 13:54

      пару надежных защитничков и супербыстрый нападающий..
      чорлука много водится и теряет мяч..его бы в опорную вместо тарасова

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 10 мая 2018, 13:40

      какой критерий удачности? Стандартный сценарий наших клубов - 3-е место и выход в ЛЕ? Или все-таки хотят выйти из группы? А для этого надо побеждать очень серьезных соперников

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 мая 2018, 12:51

      А что, только в нашей стране бюджет клубов в футбол играет?

      1
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 10 мая 2018, 11:33

      Интересно узнать , достойное выступление это как? Без вложений в команду хорошего ничего не будет.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 мая 2018, 11:24

      Наивный.

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