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  • В «Локомотиве» считают достаточным бюджет клуба для успешного выступления в ЛЧ

В «Локомотиве» считают достаточным бюджет клуба для успешного выступления в ЛЧ

10 мая 2018, 11:16
7

Руководство «Локомотива» оценило перспективы успешного выступления команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

«С одной стороны, с финансами все в порядке, с другой — не все так просто. Но для этого и существует менеджмент клуба, который с этим работает. В целом могу сказать, что все нормально.

Я считаю, что бюджет «Локомотива» и сейчас достаточен для того, чтобы ставить перед собой задачу по достойному выступлению в Лиге чемпионов», – рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Напомним, столичная команда досрочно обеспечила себе чемпионское звание в текущем сезоне.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив
Комментарии (7)
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Павел Буре
1525940680
Наивный.
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ZAITZEFF2011
1525941239
Интересно узнать , достойное выступление это как? Без вложений в команду хорошего ничего не будет.
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Опорник84
1525945871
А что, только в нашей стране бюджет клубов в футбол играет?
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Petrak86
1525948844
какой критерий удачности? Стандартный сценарий наших клубов - 3-е место и выход в ЛЕ? Или все-таки хотят выйти из группы? А для этого надо побеждать очень серьезных соперников
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Антон bx14e
1525949654
пару надежных защитничков и супербыстрый нападающий.. чорлука много водится и теряет мяч..его бы в опорную вместо тарасова
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Рубинище
1525955285
Игры с Атлеком показали , что Локомотиву с таким бюджетом в ЛЧ далеко не пройти. Всё будет зависить от жеребьёвки конечно. То, что Локо чемпион, это стечение обстоятельств, им нужно спасибо сказать Манчини-который развалил команду, Спартаку, где группа ключевых игроков пинала балду, и непонятно почему выходила в старте, в любом случае будем болеть за Локо
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Антибиотик
1525969742
Деньги есть, а покупок нет. Без достойного усиления нам в ЛЧ делать нечего.
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