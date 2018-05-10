Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба – о переходе в «Арсенал»: «В спорте нужно быть лучшим не на словах, а на деле»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о мотивации, которая двигала им при переходе в тульскую команду из «Зенита».

    «Каждый день нужно доказывать в нашем мире, в мире спорта, каждый день ты должен быть лучшим, стараться быть лучшим не только на словах, но и на деле. Поэтому я пришел в таком состоянии ожидания, потому что многие не верили, многие говорили, что я спекся или что-то еще, уже не хочет играть, не может.

    Поэтому я пришел с определенными амбициями, но пришел в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят, и в этом плане адаптироваться (хотя я хорошо адаптируюсь в любом, наверное, коллективе), но в целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием», – рассказал в эфире программы «Foot'больные люди» Дзюба.

    Напомним, нападающий выступает за «Арсенал» с января 2018 года на правах аренды.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:06

      Видимо нашел для себя команду. На долго ли?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11