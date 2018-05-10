Дзюба – о переходе в «Арсенал»: «В спорте нужно быть лучшим не на словах, а на деле»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о мотивации, которая двигала им при переходе в тульскую команду из «Зенита».

«Каждый день нужно доказывать в нашем мире, в мире спорта, каждый день ты должен быть лучшим, стараться быть лучшим не только на словах, но и на деле. Поэтому я пришел в таком состоянии ожидания, потому что многие не верили, многие говорили, что я спекся или что-то еще, уже не хочет играть, не может.

Поэтому я пришел с определенными амбициями, но пришел в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят, и в этом плане адаптироваться (хотя я хорошо адаптируюсь в любом, наверное, коллективе), но в целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием», – рассказал в эфире программы «Foot'больные люди» Дзюба.

Напомним, нападающий выступает за «Арсенал» с января 2018 года на правах аренды.