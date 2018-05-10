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    Фергюсон выписан из отделения интенсивной терапии

    Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о состоянии здоровья сэра Алекса Фергюсона.

    Бывший главный тренер клуба переведен из отделения интенсивной терапии в стационар. Ранее 76-летний шотландец успешно перенес операцию в связи кровоизлиянием в мозг. Теперь он будет под наблюдением врачей в статусе обычного больного.

    Клуб поблагодарил футбольное сообщество за поддержку. Новость о госпитализации Фергюсона вызвала широкое внимание со стороны тренеров, бывших и действующих футболистов, болельщиков. Среди прочих здоровья бывшему тренеру пожелали Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни.

    Полузащитник «красных дьяволов» Хуан Мата сказал, что 19 мая команда должна выиграть финал Кубка Англии против «Челси» ради Фергюсона.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.05.2018 00:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 10:21

      Вот и хорошо, поправляйся Сэр Алекс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 10:15

      очень хорошо, здоровья Сэр!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 10 мая 2018, 02:28

      Старина ,выкарабкивайся.
      Ман Ю без тебя,жалкое отражение....
      Моуринька не в свои сани сел
      От него бегуть.

      -1
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