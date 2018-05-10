Фергюсон выписан из отделения интенсивной терапии

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о состоянии здоровья сэра Алекса Фергюсона.

Бывший главный тренер клуба переведен из отделения интенсивной терапии в стационар. Ранее 76-летний шотландец успешно перенес операцию в связи кровоизлиянием в мозг. Теперь он будет под наблюдением врачей в статусе обычного больного.

Клуб поблагодарил футбольное сообщество за поддержку. Новость о госпитализации Фергюсона вызвала широкое внимание со стороны тренеров, бывших и действующих футболистов, болельщиков. Среди прочих здоровья бывшему тренеру пожелали Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни.

Полузащитник «красных дьяволов» Хуан Мата сказал, что 19 мая команда должна выиграть финал Кубка Англии против «Челси» ради Фергюсона.