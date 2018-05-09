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    АПЛ. Кейн принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон»

    «Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом» в перенесенном мачте 31-го тура. Единственный гол забил Гарри Кейн.

    «Манчестер Сити» в параллельной встрече добился победы над «Брайтоном» – 3:1. Чемпионы Англии достигли показателя 105 голов за сезон, установив новый рекорд турнира.

    Англия. Премьер-лига. 31-й тур

    Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кейн, 50.

    Манчестер Сити – Брайтон & Хов Альбион – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Данило, 16; 1:1 – Ульоа, 20; 2:1 – Бернарду Силва, 34; 3:1 – Фернандиньо, 72.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 23:53
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