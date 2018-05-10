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Тоттенхэм - Ньюкасл

09.05.2018, Среда, 22:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 31 тур Тоттенхэм - Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
1 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/4 финала
17 декабря, среда 22:45 Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
12 февраля, среда 23:45 Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм
11 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 16:45 Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл
1 тур
18 августа, суббота 20:30 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 21:30 Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл
8 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм
20 тур
28 декабря, вторник 18:00 Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
18 тур
21 декабря, воскресенье 18:00 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 22:45 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:4 Ньюкасл
10 тур
22 октября, понедельник 23:00 Ньюкасл 3:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +385

    VOLK83 9 мая 2018, 22:43

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