Капитан «Оренбурга»: «В родной Калмыкии на матч любительской команды пришло 16 тысяч человек!»

Защитник и капитан интервью «Бомбардиру» рассказал об уровне футбола в Калмыкии. Игрок – уроженец Элисты.

«Последние лет 10-15 большого футбола у нас почти нет, хотя раньше в Высшей лиге играл «Уралан». Но в Калмыкии его очень любят. Года три назад в Элисте организовали любительскую команду для КФК. И на первый матч пришло 16 тысяч. 16 тысяч, представляете!?

Средняя посещаемость – семь тысяч. Смотрел на фотографии с матчей и удивлялся. Пацанам из «Оренбурга» показывал фото – все в шоке», – сказал Андреев.

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