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    Капитан «Оренбурга»: «В родной Калмыкии на матч любительской команды пришло 16 тысяч человек!»

    Защитник и капитан интервью «Бомбардиру» рассказал об уровне футбола в Калмыкии. Игрок – уроженец Элисты.

    «Последние лет 10-15 большого футбола у нас почти нет, хотя раньше в Высшей лиге играл «Уралан». Но в Калмыкии его очень любят. Года три назад в Элисте организовали любительскую команду для КФК. И на первый матч пришло 16 тысяч. 16 тысяч, представляете!?

    Средняя посещаемость – семь тысяч. Смотрел на фотографии с матчей и удивлялся. Пацанам из «Оренбурга» показывал фото – все в шоке», – сказал Андреев.

    Российские футболисты рассказывают о местах, в которых родились − от центра буддизма до села на Камчатке

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    10.05.2018 10:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:20

      А чё им, овцы сами пасутся, волкодавы присматривают. Лафа а не жисть!

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:14

      Теперь осталось только найти спонсоров. С такими показателями посещаемости можно организовать профессиональный клуб ,необходимость в этом назрела.

      5
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 10:15

      Жаль, что команда с такой посещаемостью играет только в КФК... Там люди не избалованы зрелищами и шоу... Такие вожделенные цифры - мечта для многих клубов РФПЛ...

      11
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > insider_retro 10 мая 2018, 12:07

      Согласен везде бы такую посещаемость!

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Almazovich 10 мая 2018, 13:15

      Аа, зениту со Спартаком такую посещаемость)

      3
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