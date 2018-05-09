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    Лукаку может пропустить финал Кубка Англии из-за травмы

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку продолжает восстановление от повреждения голеностопа.

    Согласно Daily Mail, футболист не сыграет в оставшихся двух матчах английской Премьер-лиги – с «Вест Хэмом» и «Уотфордом».

    По информации источника, главный тренер команды Жозе Моуринью принял такое решение, чтобы подготовить футболиста к финалу Кубка Англии против «Челси», который состоится 19 мая.

    Лукаку пополнил состав «красных дьяволов» в июле 2017 года, перейдя из «Эвертона» за 84,7 миллионов евро. В 50 матчах дебютного сезона он забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    09.05.2018 19:55
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