Лукаку может пропустить финал Кубка Англии из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку продолжает восстановление от повреждения голеностопа.

Согласно Daily Mail, футболист не сыграет в оставшихся двух матчах английской Премьер-лиги – с «Вест Хэмом» и «Уотфордом».

По информации источника, главный тренер команды Жозе Моуринью принял такое решение, чтобы подготовить футболиста к финалу Кубка Англии против «Челси», который состоится 19 мая.

Лукаку пополнил состав «красных дьяволов» в июле 2017 года, перейдя из «Эвертона» за 84,7 миллионов евро. В 50 матчах дебютного сезона он забил 27 голов и отдал девять результативных передач.