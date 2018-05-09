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    Селюк – о Туре: «Это ребенок, которого я вырастил и которым, безусловно, горжусь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что гордится полузащитником «Манчестер Сити» Яя Туре, который покинет клуб по завершении сезона.

    Сегодня, 9 мая, ивуариец в последний раз выйдет на поле в футболке «горожан» в перенесенном домашнем матче 31 тура АПЛ против «Брайтона». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Сегодня прощальный матч Яя за «Манчестер Сити». Даже в свой день рождения я никуда не пойду, а буду смотреть эту игру.

    Яя не говорит: «Прощайте». Он говорит: «До новых встреч!» Это ребенок, которого я вырастил и которым, безусловно, горжусь», – написал Селюк на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    09.05.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 9 мая 2018, 18:04

      Работа обязывает делать подобные заявления...
      Главное, что бы гордость не распёрла так, что начнёт исторгаться гадость...))
      Продолжай выращивать и гордиться...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 мая 2018, 17:36

      А Месси с Роналду тоже Селюк вырастил?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 мая 2018, 17:27

      Этот ребенок всех кроет последними словами, а как про него кто-нибудь скажет - сразу жаловаться.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2018, 17:05

      яя вообще не говорят..висят и висят..((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 9 мая 2018, 17:07

      Согласен.А за беспринципный поступок с ЦСКА они ещё и падут.
      В Ниццу..(и то,дай Бог))

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