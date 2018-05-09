Селюк – о Туре: «Это ребенок, которого я вырастил и которым, безусловно, горжусь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что гордится полузащитником «Манчестер Сити» Яя Туре, который покинет клуб по завершении сезона.

Сегодня, 9 мая, ивуариец в последний раз выйдет на поле в футболке «горожан» в перенесенном домашнем матче 31 тура АПЛ против «Брайтона». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Сегодня прощальный матч Яя за «Манчестер Сити». Даже в свой день рождения я никуда не пойду, а буду смотреть эту игру.

Яя не говорит: «Прощайте». Он говорит: «До новых встреч!» Это ребенок, которого я вырастил и которым, безусловно, горжусь», – написал Селюк на своей странице в твиттере.

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