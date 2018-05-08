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    Геркус: «Задача «Локомотива» на следующий сезон – быть в тройке»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о бюджете клуба, а также рассказал о задачах на следующий сезон.

    «Конечно, в душе мы все хотим, чтобы бюджеты увеличивались. Но мы живем в тех реалиях, которые есть. Да, мы работаем, спонсоров у нас станет больше, чемпионство этому способствует, и платить они будут тоже больше. В этом смысле бюджет увеличится. Другой вопрос, что эти планы у нас уже были частично включены в бюджет, так что более-менее мы живем при тех же деньгах.

    Позволит ли он решать самые высокие задачи в следующем сезоне? Постараемся выступить достойно в Лиге чемпионов, но тратить сумасшедшие деньги на это мы не будем, постараемся тратиться рационально.

    Повторить чемпионство – это сверхамбициозная задача, но случаев двойных чемпионств не так много в нашем чемпионате. Мы соревнуемся с другими сильными командами, которые тоже сделают выводы из менее успешного, чем у нас, выступления. Они уже что-то начали корректировать, и к нам будут относиться очень серьезно.

    Мы, конечно, будем делать все от нас зависящее, но я бы такой задачи перед собой не ставил, а формулировал ее менее амбициозно. Например, быть в тройке», – сказал Геркус.

    Напомним. железнодорожники стали чемпионами России сезона-2017/18. В последний раз красно-зеленые завоевывали титул в 2004 году.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2018 16:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 21:36

      Очень скромное заявление.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 17:47

      Правильная задача! Просто нужно стараться залезть выше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 мая 2018, 17:47

      денег нет но вы держитесь уже так не прокатит надо усиление и напа типа смолова но он к нам точно не пойдет

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 мая 2018, 17:00

      Нужно атакующую группу усиливать, при всем уважении к Фарфану и Фернандешу, не верится что они смогут еще сезон так тащить, Ари сдал, хотя после травмы возможно наберет форму, ну а Эдер вообще так и остался для меня загадкой, человек палочка - выручалочка. В общем ждем, иначе в ЛЧ будут огромные проблемы, игра с Атлетико была очень показательна...

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 мая 2018, 16:51

      тут усиление потребуется. а так то задачу будет ставить совет директоров в конце мая.

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