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  • Геркус: «Задача «Локомотива» на следующий сезон – быть в тройке»

Геркус: «Задача «Локомотива» на следующий сезон – быть в тройке»

8 мая 2018, 16:11
5

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о бюджете клуба, а также рассказал о задачах на следующий сезон.

«Конечно, в душе мы все хотим, чтобы бюджеты увеличивались. Но мы живем в тех реалиях, которые есть. Да, мы работаем, спонсоров у нас станет больше, чемпионство этому способствует, и платить они будут тоже больше. В этом смысле бюджет увеличится. Другой вопрос, что эти планы у нас уже были частично включены в бюджет, так что более-менее мы живем при тех же деньгах.

Позволит ли он решать самые высокие задачи в следующем сезоне? Постараемся выступить достойно в Лиге чемпионов, но тратить сумасшедшие деньги на это мы не будем, постараемся тратиться рационально.

Повторить чемпионство – это сверхамбициозная задача, но случаев двойных чемпионств не так много в нашем чемпионате. Мы соревнуемся с другими сильными командами, которые тоже сделают выводы из менее успешного, чем у нас, выступления. Они уже что-то начали корректировать, и к нам будут относиться очень серьезно.

Мы, конечно, будем делать все от нас зависящее, но я бы такой задачи перед собой не ставил, а формулировал ее менее амбициозно. Например, быть в тройке», – сказал Геркус.

Напомним. железнодорожники стали чемпионами России сезона-2017/18. В последний раз красно-зеленые завоевывали титул в 2004 году.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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Diesel133
1525787488
тут усиление потребуется. а так то задачу будет ставить совет директоров в конце мая.
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Loko_Roma
1525788041
Нужно атакующую группу усиливать, при всем уважении к Фарфану и Фернандешу, не верится что они смогут еще сезон так тащить, Ари сдал, хотя после травмы возможно наберет форму, ну а Эдер вообще так и остался для меня загадкой, человек палочка - выручалочка. В общем ждем, иначе в ЛЧ будут огромные проблемы, игра с Атлетико была очень показательна...
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anri1703
1525790833
денег нет но вы держитесь уже так не прокатит надо усиление и напа типа смолова но он к нам точно не пойдет
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Федя Кабак
1525790867
Правильная задача! Просто нужно стараться залезть выше
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zigbert
1525804608
Очень скромное заявление.
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