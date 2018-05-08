Геркус: «Задача «Локомотива» на следующий сезон – быть в тройке»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о бюджете клуба, а также рассказал о задачах на следующий сезон.

«Конечно, в душе мы все хотим, чтобы бюджеты увеличивались. Но мы живем в тех реалиях, которые есть. Да, мы работаем, спонсоров у нас станет больше, чемпионство этому способствует, и платить они будут тоже больше. В этом смысле бюджет увеличится. Другой вопрос, что эти планы у нас уже были частично включены в бюджет, так что более-менее мы живем при тех же деньгах.

Позволит ли он решать самые высокие задачи в следующем сезоне? Постараемся выступить достойно в Лиге чемпионов, но тратить сумасшедшие деньги на это мы не будем, постараемся тратиться рационально.

Повторить чемпионство – это сверхамбициозная задача, но случаев двойных чемпионств не так много в нашем чемпионате. Мы соревнуемся с другими сильными командами, которые тоже сделают выводы из менее успешного, чем у нас, выступления. Они уже что-то начали корректировать, и к нам будут относиться очень серьезно.

Мы, конечно, будем делать все от нас зависящее, но я бы такой задачи перед собой не ставил, а формулировал ее менее амбициозно. Например, быть в тройке», – сказал Геркус.

Напомним. железнодорожники стали чемпионами России сезона-2017/18. В последний раз красно-зеленые завоевывали титул в 2004 году.