Раньери может стать следующим тренером «Тоттенхэма»

По информации Presse Ocean, «Тоттенхэм» провел переговоры с главным тренером «Нанта» Клаудио Раньери.

Руководство «шпор» опасается, что Маурисио Покеттино может покинуть клуб нынешним летом.

Ранее сообщалось, что итальянец намерен покинуть «канареек». Его фамилия звучала в числе кандидатов на то, чтобы возглавить сборную Италии.

Напомним, в сезоне-2015/16 Раньери руководил в АПЛ «Лестером» и привел его к завоеванию чемпионского титула. «Тоттенхэм» на финише отстал от «лис» на 11 очков, заняв третье место.