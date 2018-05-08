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    Раньери может стать следующим тренером «Тоттенхэма»

    По информации Presse Ocean, «Тоттенхэм» провел переговоры с главным тренером «Нанта» Клаудио Раньери.

    Руководство «шпор» опасается, что Маурисио Покеттино может покинуть клуб нынешним летом.

    Ранее сообщалось, что итальянец намерен покинуть «канареек». Его фамилия звучала в числе кандидатов на то, чтобы возглавить сборную Италии.

    Напомним, в сезоне-2015/16 Раньери руководил в АПЛ «Лестером» и привел его к завоеванию чемпионского титула. «Тоттенхэм» на финише отстал от «лис» на 11 очков, заняв третье место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 15:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 21:21

      Если уйдет Покеттино, никакой Раньери не поможет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 мая 2018, 16:15

      Прекрасный тренер, чтобы построить команду, найти в ней новых лидеров. Но наивно полагать, что он принесет шпорам трофеи. По статистике следующий после него тренер чаще всего добивается успеха. Проблема в том, что лидеры команды вряд ли будут ждать смены тренера.

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 мая 2018, 16:08

      Зачем этот велосипед...

      0
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