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  • Манчини согласовал контракт с Итальянской федерацией футбола. Его зарплата уменьшится более чем в два раза по сравнению с «Зенитом»

Манчини согласовал контракт с Итальянской федерацией футбола. Его зарплата уменьшится более чем в два раза по сравнению с «Зенитом»

8 мая 2018, 12:47
24

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился об условиях личного контракта с Итальянской федерацией футбола. Теперь свое одобрение на сделку должен дать петербургский клуб.

Зарплата специалиста в сборной Италии будет составлять 2 миллиона евро в год. Это более чем в два раза меньше его нынешнего оклад в «Зените» (4,5 миллиона). Срок соглашения будет рассчитан на два года.

Сообщается, что Манчини планирует вернуть в состав «скуадры адзурры» нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, а также организовать прощальный матч для голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (24)
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Чикомас
1525772993
Жалко итальяшек....им то за что такое...
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acer2003
1525775259
Ну,с Богом,Роберт....
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vladimir-7
1525775635
Р.Манчини, забери с собой хоть одного Фурсенко, причём бесплатно.
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Shogun
1525776206
Ну все Евро-2020 без Италии пройдет
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baden69
1525778586
Удачи Манчини со сборной Италии, а Зениту хотелось бы пожелать не звездного, а хорошего тренера, который сможет наладить контакт с игроками, создать команду и вернуть игру команде.
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belrus21
1525781524
Желаю Зениту своего тренера, "доморощенного". Пусть на "Краснодар" посмотрят годик. Если опыт будет удачный - вперед!!!
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Татарин за ЦСКА
1525781894
Правильно,он уже заработал за год в питере,теперь можно и за копейки в италии поработать.
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Алексей новый
1525787517
Какого хр..а Газпром тратит такие деньги когда в стране 20% населения живёт на уровне черты бедности? Зенит, Спартак перестали быть для меня российскими командами за которые я раньше болел в чемпионате. Опустошают недра страны и раскидываются деньгами.
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OfaZavr
1525793193
думаю он и сам рад отсюда ретироваться поскорее, заработал за год прилично и уменьшение зарплаты не играет роли)
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zigbert
1525799024
Ему теперь хоть"трава не расти"- свое он получит.
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