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    Манчини согласовал контракт с Итальянской федерацией футбола. Его зарплата уменьшится более чем в два раза по сравнению с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился об условиях личного контракта с Итальянской федерацией футбола. Теперь свое одобрение на сделку должен дать петербургский клуб.

    Зарплата специалиста в сборной Италии будет составлять 2 миллиона евро в год. Это более чем в два раза меньше его нынешнего оклад в «Зените» (4,5 миллиона). Срок соглашения будет рассчитан на два года.

    Сообщается, что Манчини планирует вернуть в состав «скуадры адзурры» нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, а также организовать прощальный матч для голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    08.05.2018 12:47
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 05:10

      Закончилось приключение итальянца в России в частности, а в целом итальянцев , а в будущем , хотелось бы и всех иностранцев........

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 20:03

      Ему теперь хоть"трава не расти"- свое он получит.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 мая 2018, 19:18

      Была другая информация по радио,не помню какому,лично слышал,что на 500т всего.Кому верить?!)))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:26

      думаю он и сам рад отсюда ретироваться поскорее, заработал за год прилично и уменьшение зарплаты не играет роли)

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 8 мая 2018, 17:52

      Манчини-это санкция против России....

      1
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 8 мая 2018, 16:51

      Какого хр..а Газпром тратит такие деньги когда в стране 20% населения живёт на уровне черты бедности? Зенит, Спартак перестали быть для меня российскими командами за которые я раньше болел в чемпионате. Опустошают недра страны и раскидываются деньгами.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > Алексей новый 8 мая 2018, 18:23

      разница между Спартаком и Зенитом в том что Спартак частный клуб и содержится только на деньги Федуна и титульных спонсорах, а Зенит гос.клуб который содержится на деньги бюджета, через Газпрем, т.е. на деньги населения, поэтому тарифы на газ НИКОГДА не будут снижаться, к примеру в пролом году по гос. статистике была инфляция 4% а тариф на газ подняли на 8% и так из года в год, а тарифы на эл.энергию подняли на 4%, и так и будет пока в стране ВСЕМ руководит Газпром, в том числе и правительством димона, посмотрите кто откуда приходит и кто куда уходит из правительства, имеется в виду высший менеджмент правительства.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Алексей новый 8 мая 2018, 20:09

      всё печально в стране...но царя выбрали 72% населения...всем нравится такая жизнь,или не соображают...зенит ещё 6 лет как минимум будет содержаться газпромом...

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > SPACE TRUCKIN 8 мая 2018, 22:54

      Отстали вы от жизни. 72% было 6 лет назад на прошлых выборах. Нынче было 76.3%. Да и насчет 6 лет я совсем не уверен. Говорят, в апреле Миллер предложил Зенит Ротенбергу. Не срослось только потому что Ротенберг не захотел отказываться от Динамо, а владеть двумя командами в одной лиге нельзя.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Вомбат 8 мая 2018, 23:58

      не суть в % и то,кто что хотел...зенит в газпроме - и это факт.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 мая 2018, 16:48

      Патриоты на бабло не размениваются...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 мая 2018, 16:13

      В "Зените" опыта набрался - теперь в сборную Италии, на повышение.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 мая 2018, 15:18

      Правильно,он уже заработал за год в питере,теперь можно и за копейки в италии поработать.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Татарин за ЦСКА 8 мая 2018, 20:12

      ощущение - они едут на один сезон все - срубить бабла,а результат их ваще не колышит...ну расторгли договор - и х.р с вами....зато я 4-5 лямов за год поднял...ни за что,по сути...((

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      Рейтинг: +481

      belrus21 8 мая 2018, 15:12

      Желаю Зениту своего тренера, "доморощенного". Пусть на "Краснодар" посмотрят годик. Если опыт будет удачный - вперед!!!

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      Рейтинг: +11241

      alp > belrus21 8 мая 2018, 16:08

      можно и не доморощенного но своего! Семака, например

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