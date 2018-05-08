Манчини согласовал контракт с Итальянской федерацией футбола. Его зарплата уменьшится более чем в два раза по сравнению с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился об условиях личного контракта с Итальянской федерацией футбола. Теперь свое одобрение на сделку должен дать петербургский клуб.

Зарплата специалиста в сборной Италии будет составлять 2 миллиона евро в год. Это более чем в два раза меньше его нынешнего оклад в «Зените» (4,5 миллиона). Срок соглашения будет рассчитан на два года.

Сообщается, что Манчини планирует вернуть в состав «скуадры адзурры» нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, а также организовать прощальный матч для голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.