«Спартак» не будет досрочно разрывать контракт с Пилипчуком. Летом он станет самостоятельным тренером

штрафануть его за неявку на работу!
Роман Пилипчук, помощник главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, доработает текущий контракт до конца.
Ранее специалист сказал, что после окончания срока действия договора начнет самостоятельную карьеру тренера.
По информации источника, красно-белые не будут разрывать контракт с Пилипчуком, несмотря на то, что с 4 мая он не участвует в тренировках команды.
Пилипчук занял текущую должность перед сезоном-2016/17, по итогам которого московский клуб стал чемпионом России. Согласно «Спорт-Экспрессу», специалист решил покинуть клуб после разговора с Массимо Каррерой. Беседа состоялась после выездного матча с «Амкаром» (2:0) в 28-м туре, на котором Пилипчук отсутствовал.
Каррера назвал поступок бывшего ассистента некрасивым.