Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» не будет досрочно разрывать контракт с Пилипчуком. Летом он станет самостоятельным тренером

    Роман Пилипчук, помощник главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, доработает текущий контракт до конца.

    Ранее специалист сказал, что после окончания срока действия договора начнет самостоятельную карьеру тренера.

    По информации источника, красно-белые не будут разрывать контракт с Пилипчуком, несмотря на то, что с 4 мая он не участвует в тренировках команды.

    Пилипчук занял текущую должность перед сезоном-2016/17, по итогам которого московский клуб стал чемпионом России. Согласно «Спорт-Экспрессу», специалист решил покинуть клуб после разговора с Массимо Каррерой. Беседа состоялась после выездного матча с «Амкаром» (2:0) в 28-м туре, на котором Пилипчук отсутствовал.

    Каррера назвал поступок бывшего ассистента некрасивым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 8 мая 2018, 12:47

      штрафануть его за неявку на работу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 мая 2018, 11:11

      Всё правильно.Иначе Пилипчук может чисто теоретически претендовать на неустойку.Спартак ни каких лазеек ему оставлять не хочет.Даже теоретических.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 10:45

      да ну и ладно, как-то без разницы теперь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 08:41

      Правильно что не собираются делать разрыв контракта и платить Пилипчуку неустойку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 8 мая 2018, 08:19

      Красивый жест...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 мая 2018, 07:52

      Как все мутно, молчат как партизаны, правды не говорят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 8 мая 2018, 06:06

      Хохлы и ВВП это любовь до....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11