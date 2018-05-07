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  • «Спартак» не будет досрочно разрывать контракт с Пилипчуком. Летом он станет самостоятельным тренером

«Спартак» не будет досрочно разрывать контракт с Пилипчуком. Летом он станет самостоятельным тренером

7 мая 2018, 22:16
7

Роман Пилипчук, помощник главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, доработает текущий контракт до конца.

Ранее специалист сказал, что после окончания срока действия договора начнет самостоятельную карьеру тренера.

По информации источника, красно-белые не будут разрывать контракт с Пилипчуком, несмотря на то, что с 4 мая он не участвует в тренировках команды.

Пилипчук занял текущую должность перед сезоном-2016/17, по итогам которого московский клуб стал чемпионом России. Согласно «Спорт-Экспрессу», специалист решил покинуть клуб после разговора с Массимо Каррерой. Беседа состоялась после выездного матча с «Амкаром» (2:0) в 28-м туре, на котором Пилипчук отсутствовал.

Каррера назвал поступок бывшего ассистента некрасивым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Пилипчук Роман Каррера Массимо
Комментарии (7)
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мыцык
1525748775
Хохлы и ВВП это любовь до....
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Опорник84
1525755151
Как все мутно, молчат как партизаны, правды не говорят!
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Flame2045
1525756788
Красивый жест...
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zigbert
1525758108
Правильно что не собираются делать разрыв контракта и платить Пилипчуку неустойку.
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OfaZavr
1525765507
да ну и ладно, как-то без разницы теперь.
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Мары
1525767085
Всё правильно.Иначе Пилипчук может чисто теоретически претендовать на неустойку.Спартак ни каких лазеек ему оставлять не хочет.Даже теоретических.
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kvm
1525772870
штрафануть его за неявку на работу!
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