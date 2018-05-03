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    «СЭ»: по возвращении из Ростова-на-Дону Пилипчук провел разговор с Каррерой и решил уйти из «Спартака»

    Стали известны подробности ухода тренера «Спартака» Роман Пилипчука из московского клуба. Ранее специалист выступил с соответствующим заявлением.

    Пилипчук не летал с командой на матч 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:0) и отправился просматривать соперника в Ростов-на-Дону. После возвращения между ним и главным тренером Массимо Каррерой состоялся разговор, после которого украинец решил покинуть команду.

    Пилипчук работал в «Спартаке» с лета 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2018 19:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 11:49

      успокойтесь пресса, здесь для вас жаренного ничего нет, проходите мимо и не нужно искать подводные камни там где их нет.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 мая 2018, 08:18

      у всех свои амбиции

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 08:07

      Видимо у Романа появилось интересное предложение.Хотя все это настораживает.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 мая 2018, 20:39

      ждем когда Пилипчук начнет поливать Спартак грязью и скакать..

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > кошмарик 4 мая 2018, 00:52

      ну не надо всех украинцев в одну яму...

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Алекc 4 мая 2018, 01:02

      а что? будет по другому?? как в неньку вернется , так и начнет поливать..

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      Рейтинг: +2161

      Алекc > кошмарик 4 мая 2018, 02:29

      не знаю как будет. не спорю, часто тренеры и игроки, которые покидают клуб начинают поливать тем самым всех и вся. Я просто имел ввиду, сразу обращение про "скакать". Не все украинцы скачут и не все русские пьяницы ,как про нас думают в гейропе))) не будем складывать стереотипы)))

      2
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 3 мая 2018, 20:31

      По тому что я слышал, для Спартака это будет потеря. Но эта команда сейчас достаточно сильна, а значит там найдут кем заменить.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 мая 2018, 20:09

      так и подрывает у прессы пукан, что расстались тихо-мирно без скандала ....им фекалии побольше подавай - Вентилятор в режиме ожидания..))))

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 3 мая 2018, 20:07

      Интересно от кого они узнали? От Романа или от Массимо? Вроде ни тот, ни другой не говорили об этом для прессы. Опять лишь бы каркнуть?

      10
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      Рейтинг: +67

      SpM_ > lordmrv 3 мая 2018, 20:26

      от Спорт-Экспересса

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > lordmrv 4 мая 2018, 07:09

      было от него заявление, что уходит из клуба на самостоятельную тренерскую работу, наверное есть предложение.

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