«СЭ»: по возвращении из Ростова-на-Дону Пилипчук провел разговор с Каррерой и решил уйти из «Спартака»

Стали известны подробности ухода тренера «Спартака» Роман Пилипчука из московского клуба. Ранее специалист выступил с соответствующим заявлением.

Пилипчук не летал с командой на матч 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:0) и отправился просматривать соперника в Ростов-на-Дону. После возвращения между ним и главным тренером Массимо Каррерой состоялся разговор, после которого украинец решил покинуть команду.

Пилипчук работал в «Спартаке» с лета 2016 года.