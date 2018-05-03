Помощник Карреры Пилипчук решил покинуть «Спартак»

Тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук заявил об уходе из команды по окончании сезона. Специалист планирует вернуться к самостоятельной работе.

«Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства.

До «Спартака» я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне», – сказал Пилипчук.

Тренер не летал с командой на последний матч РФПЛ.