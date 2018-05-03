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    Помощник Карреры Пилипчук решил покинуть «Спартак»

    Тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук заявил об уходе из команды по окончании сезона. Специалист планирует вернуться к самостоятельной работе.

    «Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства.

    До «Спартака» я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне», – сказал Пилипчук.

    Тренер не летал с командой на последний матч РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2018 00:40
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 17:41

      Он имеет на это право.Удачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 мая 2018, 11:42

      Ромашку прихватит пусть с собой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 11:04

      ну ладно удачи тогда в дальнейшей работе, хорошо хоть ушел только из-за желания тренировать самостоятельно а не из-за конфликта.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mopecekca 3 мая 2018, 12:00

      журналисты найдут всегда к чему прицепиться и могут раздуть до невероятных масштабов, как много раз было за этот сезон.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 мая 2018, 10:42

      Скорее споры были по основному составу на игру и Пилипчук видел что он был прав в выборе,а Каррерра нет отсюда и конфликт и зародился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 мая 2018, 10:00

      Удачи на новой работе, но только не в матчах против Спартака))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 мая 2018, 08:51

      вот это будет огромная потеря

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 мая 2018, 08:16

      спасибо и удачи. Видимо Каррера все-таки действительно останется. Это хорошо.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33444

      oyabun 3 мая 2018, 07:32

      Удачной работы Роману в качестве главного тренера. Видимо уже есть приглашение от какой то команды, раз так уверенно решил уйти из Спартака.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 3 мая 2018, 11:43

      Конфликт с МакКарром.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      spamo77 3 мая 2018, 02:05

      удачи Рома

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 3 мая 2018, 00:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мб, Каррера решил слизать фишку с Клоппа. Тот турнул Бувача, этот - Рому.

      -5
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