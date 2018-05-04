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    Каррера: «Узнал об уходе Пилипчука из СМИ. Это некрасиво по отношению ко мне и «Спартаку»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что о решении своего помощника Романа Пилипчука уйти из клуба по завершении сезона он узнал из СМИ. На днях украинский специалист заявил, что покинет красно-белых, поскольку хочет вновь тренировать самостоятельно.

    «Пилипчук не поблагодарил меня в заявлении об уходе? На тему благодарности – надо спрашивать у него. Я тоже узнал все из СМИ. Причины его увольнения я знать не могу. Могу только предположить, что он устал работать на «Спартак», устал работать со мной. Или, может, он хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру. Желаю удачи ему.

    Это некрасиво не только по отношению ко мне, но и по отношению к клубу. Рано или поздно я найду для себя объяснение. Естественно, после моего ухода или Пилипчука «Спартак» не умрет. Самое главное – это «Спартак». Мы все взрослые люди и вправе делать свой выбор. Роман сделал его, и я желаю ему удачи.

    Отсутствие Пилипчука на тренировке? По идее он должен был лететь в Санкт-Петербург, смотреть матч «Тосно»«Динамо».

    Думаю, я ответил на все вопросы. И я думаю, что есть более важные темы. Даже когда идет государственный переворот, его не так сильно обсуждают», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2018 17:57
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +459

      77SAM 5 мая 2018, 00:19

      просто он из России сваливает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 4 мая 2018, 22:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мясо-есть мясо!Дебильный клуб!Вот все и бегут с него)

      -6
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > zadira56 4 мая 2018, 22:50

      Не дебильнее остальных....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 21:13

      Ушел по английски.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > zigbert 4 мая 2018, 21:44

      у него на родине, в последнее время все по английский.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert > Боцман59rus 4 мая 2018, 21:47

      А может это и к лучшему.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > zigbert 4 мая 2018, 21:49

      время покажет...

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 4 мая 2018, 19:53

      Это СПАРТАК детка....!!! За последние двадцать лет, что ни год - то скандал, то еще какая "непонятка" в клубе... Постоянство - признак мастерства...???..)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > 777+ 4 мая 2018, 21:48

      из клуба, по тихому свалил недовольный хохол, в поисках лучшего, а журналисты в стакане бурю разводят, четвертый день -тщетно ...где тут скандал?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ > Боцман59rus 5 мая 2018, 03:36

      Да, может это не скандал, НО, когда главный тренер узнает из СМИ, что его зам уходит это как-то не по-людски...., БАРДАК - одним словом! Что еще можно подумать о клубе, прочитав слова Карреры?.....

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 мая 2018, 19:24

      у хохлов такая вот натура гадко поступил а ведь мог по человечески попрощаться

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 мая 2018, 19:17

      появилось вакантное место ....может массимо с горлуквичем пообедать.)))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 19:15

      молодец Массимо как всегда достойно ответил и все разложил, а жизнь разберется кто как поступил.

      4
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 мая 2018, 19:05

      я думаю, что Каррера, после года работы в Спартаке, да и вообще в России, уже ничему не удивляется!!! А Пилипчук действительно поступил как чёрт!!!!

      7
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 мая 2018, 18:48

      чего-то Каррера явно не договаривает

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 мая 2018, 18:43

      Перке-Же?

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