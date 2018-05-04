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  • Каррера: «Узнал об уходе Пилипчука из СМИ. Это некрасиво по отношению ко мне и «Спартаку»

Каррера: «Узнал об уходе Пилипчука из СМИ. Это некрасиво по отношению ко мне и «Спартаку»

4 мая 2018, 17:57
24

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что о решении своего помощника Романа Пилипчука уйти из клуба по завершении сезона он узнал из СМИ. На днях украинский специалист заявил, что покинет красно-белых, поскольку хочет вновь тренировать самостоятельно.

«Пилипчук не поблагодарил меня в заявлении об уходе? На тему благодарности – надо спрашивать у него. Я тоже узнал все из СМИ. Причины его увольнения я знать не могу. Могу только предположить, что он устал работать на «Спартак», устал работать со мной. Или, может, он хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру. Желаю удачи ему.

Это некрасиво не только по отношению ко мне, но и по отношению к клубу. Рано или поздно я найду для себя объяснение. Естественно, после моего ухода или Пилипчука «Спартак» не умрет. Самое главное – это «Спартак». Мы все взрослые люди и вправе делать свой выбор. Роман сделал его, и я желаю ему удачи.

Отсутствие Пилипчука на тренировке? По идее он должен был лететь в Санкт-Петербург, смотреть матч «Тосно»«Динамо».

Думаю, я ответил на все вопросы. И я думаю, что есть более важные темы. Даже когда идет государственный переворот, его не так сильно обсуждают», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Пилипчук Роман Каррера Массимо
Комментарии (24)
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Боцман59rus
1525446253
молодца ...лучшее, что было у спартака, со времен Владимира Федотова -вечная память хорошему человеку.)))
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raritet
1525446779
У итальянца еще будет повод удивляться некоторым явлениям в нашем футболе.
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giluxa1963
1525446855
крысы бегут с корабля тонет Титаник
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Ruryu
1525446992
Чем удивляет Каррера,что до сих пор,не свалился др "сплетен".
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Forlan-LV
1525447403
Массимо огромный респект!!! Ты как всегда джентельмен мужик и прекрасный тренер. Пилипчуку удачи. (но уходить нужно по мужски..) А СПАРТАКУ УСПЕХОВ!!!
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Татарин за ЦСКА
1525447475
Вот вроде говорит красиво,а с.ука что-то недоговаривает.
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dendiesel
1525449939
я думаю, что Каррера, после года работы в Спартаке, да и вообще в России, уже ничему не удивляется!!! А Пилипчук действительно поступил как чёрт!!!!
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Полная Канистра
1525451072
у хохлов такая вот натура гадко поступил а ведь мог по человечески попрощаться
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zigbert
1525457593
Ушел по английски.
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zadira56
1525460873
Мясо-есть мясо!Дебильный клуб!Вот все и бегут с него)
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