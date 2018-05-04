Каррера: «Узнал об уходе Пилипчука из СМИ. Это некрасиво по отношению ко мне и «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что о решении своего помощника Романа Пилипчука уйти из клуба по завершении сезона он узнал из СМИ. На днях украинский специалист заявил, что покинет красно-белых, поскольку хочет вновь тренировать самостоятельно.

«Пилипчук не поблагодарил меня в заявлении об уходе? На тему благодарности – надо спрашивать у него. Я тоже узнал все из СМИ. Причины его увольнения я знать не могу. Могу только предположить, что он устал работать на «Спартак», устал работать со мной. Или, может, он хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру. Желаю удачи ему.

Это некрасиво не только по отношению ко мне, но и по отношению к клубу. Рано или поздно я найду для себя объяснение. Естественно, после моего ухода или Пилипчука «Спартак» не умрет. Самое главное – это «Спартак». Мы все взрослые люди и вправе делать свой выбор. Роман сделал его, и я желаю ему удачи.

Отсутствие Пилипчука на тренировке? По идее он должен был лететь в Санкт-Петербург, смотреть матч «Тосно» – «Динамо».

Думаю, я ответил на все вопросы. И я думаю, что есть более важные темы. Даже когда идет государственный переворот, его не так сильно обсуждают», – сказал Каррера.