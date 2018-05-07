Геркус – о матерной кричалке Баринова: «Парень молодой. Но это не значит, что надо троллить соперника»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Баринова во время празднования победы в РФПЛ.

Футболист спровоцировал группу болельщиков на нецензурную кричалку про «Спартак».

«Бывают такие эксцессы. Это не очень красиво, тут я согласен с его собственной оценкой. Понятно, что парень молодой, он зашел за буйки. Но он извинился, и думаю, что инцидент исчерпан.

Повторюсь, это некрасиво, и я такие истории не приветствую. Надо относиться к сопернику чуть-чуть веселее. Это не значит, что не надо троллить, потому что троллить нужно, это часть любого шоу. Но переходить в такую плоскость… Я всегда был против.

Я застал те счастливые времена, когда таких кричалок не было, и считаю, что мы можем в них вернуться», – сказал Геркус.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и подписал взрослый контракт в 2015 году. В текущем сезоне он забил один гол в 18 матчах всех турниров.

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