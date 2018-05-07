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  • Геркус – о матерной кричалке Баринова: «Парень молодой. Но это не значит, что надо троллить соперника»

Геркус – о матерной кричалке Баринова: «Парень молодой. Но это не значит, что надо троллить соперника»

7 мая 2018, 19:38
13

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Баринова во время празднования победы в РФПЛ.

Футболист спровоцировал группу болельщиков на нецензурную кричалку про «Спартак».

«Бывают такие эксцессы. Это не очень красиво, тут я согласен с его собственной оценкой. Понятно, что парень молодой, он зашел за буйки. Но он извинился, и думаю, что инцидент исчерпан.

Повторюсь, это некрасиво, и я такие истории не приветствую. Надо относиться к сопернику чуть-чуть веселее. Это не значит, что не надо троллить, потому что троллить нужно, это часть любого шоу. Но переходить в такую плоскость… Я всегда был против.

Я застал те счастливые времена, когда таких кричалок не было, и считаю, что мы можем в них вернуться», – сказал Геркус.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и подписал взрослый контракт в 2015 году. В текущем сезоне он забил один гол в 18 матчах всех турниров.

ВИДЕО

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Баринов Дмитрий Геркус Илья
Комментарии (13)
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vladik12
1525711797
Надеюсь, Мите набьют лицо где-нибудь в Свиблово.
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upiter622
1525711992
Смотря что он крикнул,если куй вам,значит он прав!)))
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nik55
1525712055
Баринов----тупой мальчик---что с него взять
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OfaZavr
1525712618
нужно дополнительно провести с ним разъяснительную работу и чтобы в будущем такие истории не повторялись.
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Антибиотик
1525713120
Я тоже не приветствую такие поступки, но конкретно в этой ситуации посмеялся и сказал, так вам и надо болелам Спартака, которые весь сезон орали маты в наш адрес, жгли сиденья на стадионе, жгли шарфы и флаги Локомотива. Поделом!!! Уверен, ответка не заставит ждать. К нормальным болельщикам Спартака это не относится.
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Старикан
1525713329
Неумный и неуважительный к сопернику поступок! Дешёвый авторитет!
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Полная Канистра
1525713446
инцидент исчерпан ? ошибаешься такое ему боком выйдет
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Павелий
1525714676
Я уже вижу баннер: "Баринов - в *опу отоваренов!"
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Кинстифа
1525717024
Мозги явно отсутствуют... Живых примеров явно мало ему...
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Мары
1525719022
Самое интересное, что подобную глупость орут самые не заменимые игроки, типа Баринова или Ротенберга. Успехов им в их не лёгком деле на лавке . :-)) !
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