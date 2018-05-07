Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус – о матерной кричалке Баринова: «Парень молодой. Но это не значит, что надо троллить соперника»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Баринова во время празднования победы в РФПЛ.

    Футболист спровоцировал группу болельщиков на нецензурную кричалку про «Спартак».

    «Бывают такие эксцессы. Это не очень красиво, тут я согласен с его собственной оценкой. Понятно, что парень молодой, он зашел за буйки. Но он извинился, и думаю, что инцидент исчерпан.

    Повторюсь, это некрасиво, и я такие истории не приветствую. Надо относиться к сопернику чуть-чуть веселее. Это не значит, что не надо троллить, потому что троллить нужно, это часть любого шоу. Но переходить в такую плоскость… Я всегда был против.

    Я застал те счастливые времена, когда таких кричалок не было, и считаю, что мы можем в них вернуться», – сказал Геркус.

    Баринов является воспитанником «Локомотива» и подписал взрослый контракт в 2015 году. В текущем сезоне он забил один гол в 18 матчах всех турниров.

    ВИДЕО

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 19:38
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +895

      xkixerx 8 мая 2018, 10:01

      Что то терзают смутные сомнения.... как бы Дима Баринов в следующем сезоне в спартаке не заиграл :)))) Много таких "преданных" уже побывало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 7 мая 2018, 21:58

      ...васся, а че он там крикнул?...я че то не в теме

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 мая 2018, 21:50

      Самое интересное, что подобную глупость орут самые не заменимые игроки, типа Баринова или Ротенберга.
      Успехов им в их не лёгком деле на лавке . :-)) !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 7 мая 2018, 21:17

      Мозги явно отсутствуют... Живых примеров явно мало ему...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 7 мая 2018, 20:37

      Я уже вижу баннер: "Баринов - в *опу отоваренов!"

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 7 мая 2018, 20:29

      Печально когда может быть хорошего футболиста будут узнавать только по этому поступку...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 20:17

      инцидент исчерпан ? ошибаешься такое ему боком выйдет

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 7 мая 2018, 20:15

      Неумный и неуважительный к сопернику поступок! Дешёвый авторитет!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 мая 2018, 20:12

      Я тоже не приветствую такие поступки, но конкретно в этой ситуации посмеялся и сказал, так вам и надо болелам Спартака, которые весь сезон орали маты в наш адрес, жгли сиденья на стадионе, жгли шарфы и флаги Локомотива. Поделом!!! Уверен, ответка не заставит ждать. К нормальным болельщикам Спартака это не относится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 20:03

      нужно дополнительно провести с ним разъяснительную работу и чтобы в будущем такие истории не повторялись.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11