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  • Билич: «Смородская внесла свой вклад в чемпионство «Локомотива». Она тоже заслуживает теплых слов»

Билич: «Смородская внесла свой вклад в чемпионство «Локомотива». Она тоже заслуживает теплых слов»

7 мая 2018, 17:16
15

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич прокомментировал победу «железнодорожников» в РФПЛ. Также специалист ответил на вопрос, есть ли заслуга в завоевании этого титула бывшего президента клуба Ольги Смородской, заявившей ранее, что она внесла свой вклад в нынешнее чемпионство «Локомотива».

«Честно, я в шоке от чемпионства «Локомотива»! Этот сезон – просто звездный час для команды. «Локо» показывал уникальный футбол, заслужил золото на 100 процентов. Да, я не ожидал такого результата, но парни заняли первое место абсолютно по делу.

Со времени моей работы в клубе в «Локомотиве» осталось не так много людей. Почти все ушли… Так что игрокам не звонил. Но поздравил Степана Левина, который работал моим переводчиком. И через него уже передал теплые слова футболистам, сотрудникам клуба.

Права ли Смородская, говоря, что это и ее победа? Да, почему нет. Поймите, Ольга Юрьевна жила «Локомотивом», каждый день проводила в офисе или на стадионе. Она много работала на благо клуба. Так что, да, она внесла свой вклад в это чемпионство. И тоже заслуживает теплых слов, как бы к ней не относились болельщики», – сказал Билич.

Напомним. Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год. Билич возглавлял красно-зеленых в сезоне-2012/13.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Билич Славен Смородская Ольга
Комментарии (15)
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isbagty
1525703521
Конечно она внесла свой весомый вклад в чемпионство, подписав заявление об уходе, иначе не видать было бы Локо чемпионства, как своих ушей.
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Diesel133
1525704879
ты что, Славен, окстись... за что ей спасибо говорить? Даже подписание Чорлуки не ее заслуга, не было бы тебя в клубе, хер бы он перешел в Локомотив!
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Федя Кабак
1525706336
Да мля...может это и твоя заслуга тогда. Эта стерва только развалила всё
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panmon
1525706844
Конечно это ее заслуга. Что свалила и дала нормальному президенту поработать. А если реально - конечно багаж Аленичева помог
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Антибиотик
1525712545
Билич, ну ты то какого сюда лезешь? Уголовница она и должна на северах машинку зингер осваивать давно. Бабка вообще охренела, к Чемпионству нашего Локо примазаться захотела. Шесть лет конебабка разваливала наш клуб, пилила деньги на громких трансферах и наоборот продавала отличных игроков за дежурные 3 ляма. Слава Богу, что это чудовище выперли таки из клуба, вместе с Якуниным, кстати.
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Антисемит
1525713519
"Поймите, Ольга Юрьевна жила «Локомотивом», каждый день проводила в офисе или на стадионе. Она много работала на благо клуба." Стесняюсь спросить: на благо какого именно клуба она много работала, разваливая Локомотив?))
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Полная Канистра
1525713657
у билича наверное что то было с оленькой ни как любоффь раз они каждый день были в офисе и даже не постеснялись на стадионе
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raritet
1525713674
Иностранца можно понять и простить. Он что называется , не в курсе. По видимому , ему понравились ее объятья. Но опять же Семин и команда тут совершенно не при чем.Они занимались своим делом. Футболом.
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Антон bx14e
1525713727
Ага..а ещё билич "не знал о возможности установления Дмитрием Лоськовым рекорда по количеству сезонов, проведённых в чемпионате России"...Гадёныш мерзкий
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XaXatyn
1525715085
Если бы она не ушла то и сейчас бы ЛОКО болтало где нибудь в середине таблицы !
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