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    Билич: «Смородская внесла свой вклад в чемпионство «Локомотива». Она тоже заслуживает теплых слов»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич прокомментировал победу «железнодорожников» в РФПЛ. Также специалист ответил на вопрос, есть ли заслуга в завоевании этого титула бывшего президента клуба Ольги Смородской, заявившей ранее, что она внесла свой вклад в нынешнее чемпионство «Локомотива».

    «Честно, я в шоке от чемпионства «Локомотива»! Этот сезон – просто звездный час для команды. «Локо» показывал уникальный футбол, заслужил золото на 100 процентов. Да, я не ожидал такого результата, но парни заняли первое место абсолютно по делу.

    Со времени моей работы в клубе в «Локомотиве» осталось не так много людей. Почти все ушли… Так что игрокам не звонил. Но поздравил Степана Левина, который работал моим переводчиком. И через него уже передал теплые слова футболистам, сотрудникам клуба.

    Права ли Смородская, говоря, что это и ее победа? Да, почему нет. Поймите, Ольга Юрьевна жила «Локомотивом», каждый день проводила в офисе или на стадионе. Она много работала на благо клуба. Так что, да, она внесла свой вклад в это чемпионство. И тоже заслуживает теплых слов, как бы к ней не относились болельщики», – сказал Билич.

    Напомним. Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год. Билич возглавлял красно-зеленых в сезоне-2012/13.

    Источник: Sport24

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    07.05.2018 17:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 мая 2018, 12:14

      Это точно! Ещё как внесла (правда вынесла при этом гораздо больше)!
      Так несла, чтобы Локо как можно дольше шёл, шёл и шёл к ней, к мечте своей о чемпионстве. Ну а тех кто мешал ходьбе на месте меняла и убирала. У Смородской всё так чётко было отлажено, что думалось это навсегда. Потому Билич и "... в шоке от чемпионства Локо...
      :-)))

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 7 мая 2018, 22:29

      Смородская к этому ДОСРОЧНОМУ чемпионству Локомотива НЕ ИМЕЕТ никакого отношения!
      И не надо её притягивать к тому, что она не заслужила!
      В чемпионстве Локомотива большая ЗАСЛУГА Палыча и Геркуса, а Смородская и РЯДОМ не стояло!!!
      Не стояло и стоять НЕ БУДЕТ!
      Слава Богу, что её убрали из Локомотива!
      Сколько вреда принесла Смородская Локомотиву, одному Богу известно!

      В Локомотиве Смородская ОТЛИЧНО криминально заработала и своим родственникам положила в КАРМАН большие деньги.
      Это были ЗОЛОТЫЕ деньги НЕПРАВЕДНОГО обогащения всей криминальной и родственной семейки Смородской!
      Смородской не место в нашем футболе!!!
      Это футбольный Остап Бендер в юбке!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 мая 2018, 20:44

      Если бы она не ушла то и сейчас бы ЛОКО болтало где нибудь в середине таблицы !

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 мая 2018, 20:22

      Ага..а ещё билич "не знал о возможности установления Дмитрием Лоськовым рекорда по количеству сезонов, проведённых в чемпионате России"...Гадёныш мерзкий

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 7 мая 2018, 20:21

      Иностранца можно понять и простить. Он что называется , не в курсе. По видимому , ему понравились ее объятья. Но опять же Семин и команда тут совершенно не при чем.Они занимались своим делом. Футболом.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 20:20

      у билича наверное что то было с оленькой ни как любоффь раз они каждый день были в офисе и даже не постеснялись на стадионе

      2
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 7 мая 2018, 20:18

      "Поймите, Ольга Юрьевна жила «Локомотивом», каждый день проводила в офисе или на стадионе. Она много работала на благо клуба."
      Стесняюсь спросить: на благо какого именно клуба она много работала, разваливая Локомотив?))

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 мая 2018, 20:02

      Билич, ну ты то какого сюда лезешь? Уголовница она и должна на северах машинку зингер осваивать давно. Бабка вообще охренела, к Чемпионству нашего Локо примазаться захотела. Шесть лет конебабка разваливала наш клуб, пилила деньги на громких трансферах и наоборот продавала отличных игроков за дежурные 3 ляма. Слава Богу, что это чудовище выперли таки из клуба, вместе с Якуниным, кстати.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 мая 2018, 18:27

      Конечно это ее заслуга. Что свалила и дала нормальному президенту поработать.
      А если реально - конечно багаж Аленичева помог

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 мая 2018, 18:18

      Да мля...может это и твоя заслуга тогда. Эта стерва только развалила всё

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