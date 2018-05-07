Билич: «Смородская внесла свой вклад в чемпионство «Локомотива». Она тоже заслуживает теплых слов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич прокомментировал победу «железнодорожников» в РФПЛ. Также специалист ответил на вопрос, есть ли заслуга в завоевании этого титула бывшего президента клуба Ольги Смородской, заявившей ранее, что она внесла свой вклад в нынешнее чемпионство «Локомотива».

«Честно, я в шоке от чемпионства «Локомотива»! Этот сезон – просто звездный час для команды. «Локо» показывал уникальный футбол, заслужил золото на 100 процентов. Да, я не ожидал такого результата, но парни заняли первое место абсолютно по делу.

Со времени моей работы в клубе в «Локомотиве» осталось не так много людей. Почти все ушли… Так что игрокам не звонил. Но поздравил Степана Левина, который работал моим переводчиком. И через него уже передал теплые слова футболистам, сотрудникам клуба.

Права ли Смородская, говоря, что это и ее победа? Да, почему нет. Поймите, Ольга Юрьевна жила «Локомотивом», каждый день проводила в офисе или на стадионе. Она много работала на благо клуба. Так что, да, она внесла свой вклад в это чемпионство. И тоже заслуживает теплых слов, как бы к ней не относились болельщики», – сказал Билич.

Напомним. Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год. Билич возглавлял красно-зеленых в сезоне-2012/13.