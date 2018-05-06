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    Геркус – об игре Эдера: «Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре форварда железнодорожников Эдера.

    – Прекрасный день, который в тяжелые моменты будет вспоминаться – и станет легче. Все закрутилось весьма драматично и закончилось символично.

    – Золотой гол забил форвард, переход которого был воспринят без особого восторга. Получается, трансфер сработал.

    – И Эдер заслужил этот мяч. Это показатель качества нашей селекции – он всем доказал, всем, кто в него не верил и говорил, что он слабый игрок. Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?

    – Наш общий приятель, господин Селюк.

    – Если только он. Он-то разбирается, чего уж там. Куда нам до его достижений, кто мы по сравнению с ним. Он мирового уровня, а мы так, мимо проходили.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2018 11:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:55

      Нужный игрок ,выходящий в нужный момент.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 17:54

      Эдер прям как создан для финалов и решающих матчей) хорошо иметь такого в наличии)

      3
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      Рейтинг: +54659

      MaxRnD 6 мая 2018, 16:11

      Если Смородской снять юбку и приклеить щетину, то получится Геркус

      8
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      Рейтинг: +2251

      kvm > MaxRnD 6 мая 2018, 23:01

      зачем клеить - там и так есть )

      1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 6 мая 2018, 15:40

      опять выскочил герпес...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +471

      ks75 6 мая 2018, 14:12

      Без Геркуса Палыч может выиграть титул может,а вот Геркус без Палыча просто очередной чиновник пытающийся пропиариться на чужой славе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 мая 2018, 13:42

      Эдер везунчик

      2
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      Рейтинг: +54659

      MaxRnD > alex kidn 6 мая 2018, 16:12

      Это да - фартовый !

      6
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 мая 2018, 13:17

      Эдера нужно обязательно выпустить на замену в матче Суперкубка России. Авось и там что-нибудь получится? Все ведь помнят о таком матче? Учитывая, какие соперники ожидают Локомотив, это будет ещё один трофей для Сёмина.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 мая 2018, 12:30

      мда.. раз в год и палка стреляет.. были уже такие "забивалы" в Локо.. О,Коннор например.. но в историю вошел..

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 6 мая 2018, 12:11

      Ну, и приятелей общих вы себе подбираете, господа..((

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 мая 2018, 12:06

      Как то странно на мой взгляд говорить, что ты "гений" селекции ,когда игрок забил один гол , пусть даже и золотой ( спустим это на эйфорию , которая вполне заслужена), а что касается Эдера никогда бы не сказал ,что он слабый нападающий, он просто специфического типа игрок, таких игроков (нападающий "таран") остаётся всё меньше и меньше, их надо правильно использовать.

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