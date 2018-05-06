Геркус – об игре Эдера: «Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре форварда железнодорожников Эдера.

– Прекрасный день, который в тяжелые моменты будет вспоминаться – и станет легче. Все закрутилось весьма драматично и закончилось символично.

– Золотой гол забил форвард, переход которого был воспринят без особого восторга. Получается, трансфер сработал.

– И Эдер заслужил этот мяч. Это показатель качества нашей селекции – он всем доказал, всем, кто в него не верил и говорил, что он слабый игрок. Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?

– Наш общий приятель, господин Селюк.

– Если только он. Он-то разбирается, чего уж там. Куда нам до его достижений, кто мы по сравнению с ним. Он мирового уровня, а мы так, мимо проходили.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво