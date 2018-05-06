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  • Геркус – об игре Эдера: «Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?»

Геркус – об игре Эдера: «Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?»

6 мая 2018, 11:42
14

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре форварда железнодорожников Эдера.

– Прекрасный день, который в тяжелые моменты будет вспоминаться – и станет легче. Все закрутилось весьма драматично и закончилось символично.

– Золотой гол забил форвард, переход которого был воспринят без особого восторга. Получается, трансфер сработал.

– И Эдер заслужил этот мяч. Это показатель качества нашей селекции – он всем доказал, всем, кто в него не верил и говорил, что он слабый игрок. Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?

– Наш общий приятель, господин Селюк.

– Если только он. Он-то разбирается, чего уж там. Куда нам до его достижений, кто мы по сравнению с ним. Он мирового уровня, а мы так, мимо проходили.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Эдер Геркус Илья
Комментарии (14)
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ВетеR
1525596347
Пропиарился Геркус))Хотя,победителей не судят !
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hevbn 28
1525597574
Как то странно на мой взгляд говорить, что ты "гений" селекции ,когда игрок забил один гол , пусть даже и золотой ( спустим это на эйфорию , которая вполне заслужена), а что касается Эдера никогда бы не сказал ,что он слабый нападающий, он просто специфического типа игрок, таких игроков (нападающий "таран") остаётся всё меньше и меньше, их надо правильно использовать.
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insider_retro
1525597899
Ну, и приятелей общих вы себе подбираете, господа..((
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BRO_football
1525601821
Эдера нужно обязательно выпустить на замену в матче Суперкубка России. Авось и там что-нибудь получится? Все ведь помнят о таком матче? Учитывая, какие соперники ожидают Локомотив, это будет ещё один трофей для Сёмина.
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alex kidn
1525603344
Эдер везунчик
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ks75
1525605130
Без Геркуса Палыч может выиграть титул может,а вот Геркус без Палыча просто очередной чиновник пытающийся пропиариться на чужой славе
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kvm
1525610441
опять выскочил герпес...
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MaxRnD
1525612294
Если Смородской снять юбку и приклеить щетину, то получится Геркус
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OfaZavr
1525618489
Эдер прям как создан для финалов и решающих матчей) хорошо иметь такого в наличии)
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zigbert
1525683350
Нужный игрок ,выходящий в нужный момент.
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