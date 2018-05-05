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    Каррера: «Поздравляю «Локо» с чемпионством. Семин мне очень симпатичен как человек»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча с «Ростовом» (2:0) поздравил с чемпионским титулом «Локомотив». Итальянский специалист подчеркнул, что железнодорожники заслуженно выиграли золотые медали.

    – Вы приехали на стадион в ранге чемпиона, а на поле уже выходили, сложив полномочия. Думали об этом?

    – Да. Естественно. Математика нас наказала. Но теперь у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов очень важно.

    – Как считаете, чемпионство «Локо» – закономерный итог золотой гонки?

    – Да, «Локомотив» показывал определенный стабильный уровень игры. Я поздравляю «Локо» и его тренера, который мне очень симпатичен как человек! Он хорошо выполнил эту работу, которую мы выполнили в прошлом году. Думаю, команда, которая больше побеждает, заслуживает итоговую победу.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2018 21:48
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 16:59

      Спасибо Массимо, ты настоящий мужик!

      2
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 6 мая 2018, 12:34

      Хороший он человек, обидно за него в кубке, а в чемпионате мы были лучше.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 11:02

      Массимо в очередной раз огромный респект!

      4
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 6 мая 2018, 03:00

      Спартак, народная команда, надежда советской страны!
      Покажи современные достижения на международной арене.
      Хоть раз за десять лет докажи, что достойны!
      Сколько было шансов?!
      Вонять на судейство внутри страны научились, но теперь добейтесь хотя бы - полуфинала ЛЧ!!
      Спартак -удачи!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GoLenaStop 6 мая 2018, 05:27

      скажи где у вас трофеи где ваши достижения на международной арене????????? посмотрим как вы доползёте до полуфинала ЛВ много кричишь тут????????? кукла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Полная Канистра 6 мая 2018, 05:27

      в ЛЧ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > GoLenaStop 6 мая 2018, 10:43

      А он там был (в полуфинале кубка чемпионов) в1991г. Спартак-Марсель. Другая пара : Црвена Звезда-Бавария. Финал Црвена звезда-Марсель в пользу Югов .Другое дело, что ни у одной советской и российской команды и такого достижения не было, а это очень плохо.

      2
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 6 мая 2018, 00:22

      Поздравляю с чемпионством Локо!!! Заслужили!!!

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 мая 2018, 00:15

      Будет просто хорошо,если эти два достойных тренера,настоящих профессионалов и просто достойных мужиков и в следующем сезоне продолжат борьбу за чемпионство!

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 мая 2018, 23:12

      Достойно! Молодец и полностью поддерживаю!

      4
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 5 мая 2018, 23:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спасибо, Железные Дорожники и Зенит !!! Даже только за то, что свиноту не пропустили!!!
      Локо!!! Удачи в ЛЧ!

      -5
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      Рейтинг: +1897

      Aston > GoLenaStop 5 мая 2018, 23:16

      Бомжи твои уже не знают у кого в рот брать,впрочем,как и ты,чтобы бомжи пятыми не были

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Aston 5 мая 2018, 23:36

      If you want, to safe your money,
      fuck your self, it will be funney.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2018, 23:01

      А я помню Сёмина, как игрока. Неплох был.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 мая 2018, 22:55

      Локо!!!!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Par Mezan 5 мая 2018, 23:21

      И всё?

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