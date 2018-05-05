Каррера: «Поздравляю «Локо» с чемпионством. Семин мне очень симпатичен как человек»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча с «Ростовом» (2:0) поздравил с чемпионским титулом «Локомотив». Итальянский специалист подчеркнул, что железнодорожники заслуженно выиграли золотые медали.

– Вы приехали на стадион в ранге чемпиона, а на поле уже выходили, сложив полномочия. Думали об этом?

– Да. Естественно. Математика нас наказала. Но теперь у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов очень важно.

– Как считаете, чемпионство «Локо» – закономерный итог золотой гонки?

– Да, «Локомотив» показывал определенный стабильный уровень игры. Я поздравляю «Локо» и его тренера, который мне очень симпатичен как человек! Он хорошо выполнил эту работу, которую мы выполнили в прошлом году. Думаю, команда, которая больше побеждает, заслуживает итоговую победу.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво