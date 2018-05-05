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  • Каррера: «Поздравляю «Локо» с чемпионством. Семин мне очень симпатичен как человек»

Каррера: «Поздравляю «Локо» с чемпионством. Семин мне очень симпатичен как человек»

5 мая 2018, 21:48
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча с «Ростовом» (2:0) поздравил с чемпионским титулом «Локомотив». Итальянский специалист подчеркнул, что железнодорожники заслуженно выиграли золотые медали.

– Вы приехали на стадион в ранге чемпиона, а на поле уже выходили, сложив полномочия. Думали об этом?

– Да. Естественно. Математика нас наказала. Но теперь у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов очень важно.

– Как считаете, чемпионство «Локо» – закономерный итог золотой гонки?

– Да, «Локомотив» показывал определенный стабильный уровень игры. Я поздравляю «Локо» и его тренера, который мне очень симпатичен как человек! Он хорошо выполнил эту работу, которую мы выполнили в прошлом году. Думаю, команда, которая больше побеждает, заслуживает итоговую победу.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Каррера Массимо
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fedor4uk
1525546296
Каррере уважуха приятный человек от души!
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Федя Кабак
1525546528
Урааааа, мы чемпионы! Каррере респект, молодец мужик!
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Полная Канистра
1525547009
КАКОЙ ТАКТИЧНЫЙ И УМНЫЙ ТРЕНЕР МАССИМО !!!!!!!! ПЕРВЫМ ПОЗДРАВИЛ ЛОКО И ТРЕНЕРА СЁМИНА С ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!! БРАВО!!!!!!!!!!!!!
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slavа0508
1525547376
Каррера адекватный мужик,,,,проиграли золото,,,,что ж со всеми бывает и главное не терять достоинство и не ныть а поздравить соперника это по мужски и по человечески
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life85
1525547843
Массимо - РЕАЛЬНЫЙ Мужик !!! Если уйдёт - без него будет как-то не так уже ...
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zigbert
1525547993
Победителя надо уважать - правильно поступает Каррера.
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GoLenaStop
1525550722
Спасибо, Железные Дорожники и Зенит !!! Даже только за то, что свиноту не пропустили!!! Локо!!! Удачи в ЛЧ!
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Yev
1525551156
Достойно! Молодец и полностью поддерживаю!
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nemolod
1525554947
Будет просто хорошо,если эти два достойных тренера,настоящих профессионалов и просто достойных мужиков и в следующем сезоне продолжат борьбу за чемпионство!
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OfaZavr
1525593729
Массимо в очередной раз огромный респект!
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