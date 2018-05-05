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    Сальгадо: «На днях общался с Карпиным. Он еще не знает, останется ли в «Ростове»

    Экс-защитник «Сельты» и «Реала» Мичел Сальгадо заявил, что на днях беседовал с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным по поводу его будущего.

    Напомним, испанец с россиянином в свое время вместе выступали за команду из Виго.

    «Три дня назад я говорил с Карпиным. Он готовится к последним турам чемпионата России с «Ростовом», но пока не знает, что будет дальше, останется он в команде или нет. Мы обсуждали с ним кое-какие моменты.

    Александра Мостового тоже помню. Он немного поправился. Наверное, ест много икры», – сказал Сальгадо.

    В субботу, 5 мая, Мичел Сальгадо принял участие в открытии Парка футбола чемпионата мира-2018 в Казани.

    Источник: Р-Спорт

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    05.05.2018 16:59
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