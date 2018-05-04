Симеоне: «У «Атлетико» получилось не дать «Арсеналу» контратаковать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, за счет чего мадридцам удалось пройти в полуфинале Лиги Европы «Арсенал».

«Мы все работаем в одном направлении, поэтому все идет так хорошо. Мы хотим продолжать в том же духе.

Мы очень рады, что вышли в финал. Мы хотели снова попасть туда с момента нашего последнего финала. Неделю назад команда проявила себя очень хорошо, билась до конца, Облак провел великолепный матч. Но именно это и случается в больших матчах – выдающиеся игроки берут ответственность на себя. Мы хорошо поработали на этой неделе и прекрасно себя чувствовали перед этим матчем.

Мы хотели не давать «Арсеналу» контратаковать, и думаю, что у нас все получилось. Лукас весь матч отлично играл против Озила, полностью закрыл его. А Томас действовал глубоко и справился с Уэлбеком.

В подобных матчах творится история, и стадион должен быть нашей крепостью – он таким и был в больших играх. Сегодня я чувствовал атмосферу, болельщики были с нами на каждой этапе пути. Они знали, что нужны команде. Это была одна из первых славных страниц, написанных нами на «Метрополитано», – заявил специалист.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы