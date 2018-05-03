Иньеста заработает в Китае 81 миллион за три года

После завершения текущего сезона полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отправится в Китай, где будет выступать в составе местного клуба «Чонджин Лифан», сообщает Elmundo.

Стороны подпишут контракт, который будет рассчитан на три сезона. За это время Иньеста сможет заработать 81 миллион евро.

Клуб готов отдать 50% прибыли от использования изображения испанца в рекламных проектах. Также клуб обеспечит продажу 6 миллионов бутылок вина, которое производит Иньеста. Стоимость одной бутылки составляет 6 евро, что принесет доход футболисту еще на сумму в 36 миллионов евро.