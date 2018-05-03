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Иньеста заработает в Китае 81 миллион за три года

3 мая 2018, 11:07
8

После завершения текущего сезона полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отправится в Китай, где будет выступать в составе местного клуба «Чонджин Лифан», сообщает Elmundo.

Стороны подпишут контракт, который будет рассчитан на три сезона. За это время Иньеста сможет заработать 81 миллион евро.

Клуб готов отдать 50% прибыли от использования изображения испанца в рекламных проектах. Также клуб обеспечит продажу 6 миллионов бутылок вина, которое производит Иньеста. Стоимость одной бутылки составляет 6 евро, что принесет доход футболисту еще на сумму в 36 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Барселона Иньеста Андрес
Комментарии (8)
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insider_retro
1525335221
Молоток, Андреас! И китайцев подучит мячик катать, и бизнес свой проконтролирует, и заслуженных деньжат на заслуженную пенсию приподнимет!.. Справедливо!..
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baden69
1525335504
Хорошая прибавка к футбольной пенсии и дальнейшего развития бизнеса...
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Татарин за ЦСКА
1525336710
Уже полезли к Иньесте в карман,молодцы
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panmon
1525337218
Иньеста вино из воздуха делает, что 6 млн бутылок по 6 евро = 36 млн ДОХОДА... Ну а в целом отличный бизнес план на 3 года!
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ФанатОтБога
1525342708
Нормальная такая пенсия)
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Decorhome
1525346309
На нижнем белье тоже можно наверное заработать)
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zigbert
1525363604
Вот так оцениваются великие футболисты.
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koli4ka
1525435375
Ай да маладца, а сколько ещё вина китайцам продаст..???
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