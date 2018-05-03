Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иньеста заработает в Китае 81 миллион за три года

    После завершения текущего сезона полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отправится в Китай, где будет выступать в составе местного клуба «Чонджин Лифан», сообщает Elmundo.

    Стороны подпишут контракт, который будет рассчитан на три сезона. За это время Иньеста сможет заработать 81 миллион евро.

    Клуб готов отдать 50% прибыли от использования изображения испанца в рекламных проектах. Также клуб обеспечит продажу 6 миллионов бутылок вина, которое производит Иньеста. Стоимость одной бутылки составляет 6 евро, что принесет доход футболисту еще на сумму в 36 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2018 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 4 мая 2018, 15:02

      Ай да маладца, а сколько ещё вина китайцам продаст..???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:06

      Вот так оцениваются великие футболисты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 мая 2018, 14:18

      На нижнем белье тоже можно наверное заработать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 3 мая 2018, 13:18

      Нормальная такая пенсия)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 3 мая 2018, 11:46

      Иньеста вино из воздуха делает, что 6 млн бутылок по 6 евро = 36 млн ДОХОДА...
      Ну а в целом отличный бизнес план на 3 года!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 мая 2018, 11:38

      Уже полезли к Иньесте в карман,молодцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 3 мая 2018, 11:18

      Хорошая прибавка к футбольной пенсии и дальнейшего развития бизнеса...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 11:13

      Молоток, Андреас!
      И китайцев подучит мячик катать, и бизнес свой проконтролирует, и заслуженных деньжат на заслуженную пенсию приподнимет!.. Справедливо!..

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11