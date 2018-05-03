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  • Из-за долгов игроков «Шинника» переставали кормить на базе, а у клуба отбирали автобус

Из-за долгов игроков «Шинника» переставали кормить на базе, а у клуба отбирали автобус

3 мая 2018, 15:40
2

В 2016 году из-за финансовых проблем «Шинник» переставали кормить на базе. Тогда у клуба отняли автобус, а добираться на матч на Дальний Восток команде пришлось за счет болельщиков.

Сейчас финансовое положение команды улучшилось, и «Шинник» в этом сезоне даже дошел до полуфинала Кубка России.

Еще больше интересных подробностей о жизни и проблемах футбола в Ярославле – в материале «Бомбардира».

Город, у которого в последний момент забрали ЧМ-2018. Денег мало, главный конкурент футбола − хоккей

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Шинник
Комментарии (2)
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Тони Монтана Б
1525360308
меня вот на работе почему-то и не кормят. тоже жаловаться пора
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ZAITZEFF2011
1525510612
Я всю жизнь за свои кровные питаюсь и ничего страшного в этом не вижу для футболистов.
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