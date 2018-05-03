Из-за долгов игроков «Шинника» переставали кормить на базе, а у клуба отбирали автобус

В 2016 году из-за финансовых проблем «Шинник» переставали кормить на базе. Тогда у клуба отняли автобус, а добираться на матч на Дальний Восток команде пришлось за счет болельщиков.

Сейчас финансовое положение команды улучшилось, и «Шинник» в этом сезоне даже дошел до полуфинала Кубка России.

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Город, у которого в последний момент забрали ЧМ-2018. Денег мало, главный конкурент футбола − хоккей