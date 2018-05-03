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    Из-за долгов игроков «Шинника» переставали кормить на базе, а у клуба отбирали автобус

    В 2016 году из-за финансовых проблем «Шинник» переставали кормить на базе. Тогда у клуба отняли автобус, а добираться на матч на Дальний Восток команде пришлось за счет болельщиков.

    Сейчас финансовое положение команды улучшилось, и «Шинник» в этом сезоне даже дошел до полуфинала Кубка России.

    Еще больше интересных подробностей о жизни и проблемах футбола в Ярославле – в материале «Бомбардира».

    Город, у которого в последний момент забрали ЧМ-2018. Денег мало, главный конкурент футбола − хоккей

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 5 мая 2018, 11:56

      Я всю жизнь за свои кровные питаюсь и ничего страшного в этом не вижу для футболистов.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 3 мая 2018, 18:11

      меня вот на работе почему-то и не кормят. тоже жаловаться пора

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