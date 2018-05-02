Гунько: «Спартак-2» ужасно сыграл в защите в матче против «Динамо» СПб»

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итог матча 36 тура ФНЛ против санкт-петербургского «Динамо» (2:2). Специалист недоволен игрой команды в обороне.

«Первый тайм мы провели довольно неплохо: создавали моменты и справлялись с быстрыми атаками, которые пытались организовать гости, имевшие в составе двух быстрых футболистов. После 15 минут в раздевалке мы в начале второго тайма ужасно заиграли в обороне.

Судя по всему, сказалось давление, связанное с тем, что команда борется за выживание. Однако в итоге повторился сценарий матча в Санкт-Петербурге. Нам, как и во встрече первого круга, удалось забить второй гол и сравнять счeт», – сказал Гунько.

Москвичи идут в двух очках от зоны вылета из ФНЛ.