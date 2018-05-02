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  • «Манчестер Сити» попробует приобрести Бэйли, если не получится заполучить Мбаппе

«Манчестер Сити» попробует приобрести Бэйли, если не получится заполучить Мбаппе

2 мая 2018, 17:15
1

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Байера» Леона Бейли.

Ямаец – один из двух футболистов в списке «горожан», которых они постараются заполучить, если им не удастся подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ». При этом француз считается приоритетной целью для команды Хосепа Гвардиолы.

Тем не менее, если «Сити» не сумеет приобрести Мбаппе, клуб попытается осуществить трансфер Бэйли или другого атакующего игрока.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 32 матча, забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Манчестер Сити Мбаппе Килиан Бэйли Леон
Комментарии (1)
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Viper for CSKA
1525271186
В таком случае Байер должен нажиться и точечно укрепить команду. Тогда леверкузенцы будут грозной силой, ведь и сейчас состав приличный, а Бэйли далеко не самый ключевой игрок.
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