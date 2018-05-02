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    «Манчестер Сити» попробует приобрести Бэйли, если не получится заполучить Мбаппе

    «Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Байера» Леона Бейли.

    Ямаец – один из двух футболистов в списке «горожан», которых они постараются заполучить, если им не удастся подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ». При этом француз считается приоритетной целью для команды Хосепа Гвардиолы.

    Тем не менее, если «Сити» не сумеет приобрести Мбаппе, клуб попытается осуществить трансфер Бэйли или другого атакующего игрока.

    В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 32 матча, забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    02.05.2018 17:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 2 мая 2018, 17:26

      В таком случае Байер должен нажиться и точечно укрепить команду. Тогда леверкузенцы будут грозной силой, ведь и сейчас состав приличный, а Бэйли далеко не самый ключевой игрок.

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