«Манчестер Сити» попробует приобрести Бэйли, если не получится заполучить Мбаппе

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Байера» Леона Бейли.

Ямаец – один из двух футболистов в списке «горожан», которых они постараются заполучить, если им не удастся подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ». При этом француз считается приоритетной целью для команды Хосепа Гвардиолы.

Тем не менее, если «Сити» не сумеет приобрести Мбаппе, клуб попытается осуществить трансфер Бэйли или другого атакующего игрока.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 32 матча, забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.