Мещеряков: «Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры Гвардиолы и Конте. И они приняли наше предложение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что железнодорожников может возглавить Карло Анчелотти.

Сегодня СМИ сообщили, что итальянский специалист является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива» и «Зенита».

«Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «Манчестер Сити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем.

Если серьезно, то это бред. Мы не комментируем», – сказал Мещеряков по телефону.