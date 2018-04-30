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  • Мещеряков: «Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры Гвардиолы и Конте. И они приняли наше предложение»

Мещеряков: «Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры Гвардиолы и Конте. И они приняли наше предложение»

30 апреля 2018, 12:37
16

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что железнодорожников может возглавить Карло Анчелотти.

Сегодня СМИ сообщили, что итальянский специалист является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива» и «Зенита».

«Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «Манчестер Сити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем.

Если серьезно, то это бред. Мы не комментируем», – сказал Мещеряков по телефону.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Сити Челси Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп Конте Антонио
Комментарии (16)
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Efenval777
1525082708
Дай ,Бог, здоровья Сёмину и Локо покажет себя....жаль, что хорошие люди стареют
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Татарин за ЦСКА
1525083684
куя,сразу три топ тренера в ТОПОВОМ клубе.Ну все,Спартак,ЦСКА,Зенит и Краснодар точно в ближайшие 10 лет чемпионства не получат.))))))))))
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Obojaemiy
1525084205
Клоуны!!!!
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fortune-bva
1525084606
сначала прокомментировал, а затем говорит мы не комментируем))))
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FUCKERATOR666
1525084734
Бредятина,Юрий Палыч круче всех!!!Чё его списывают?
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Отчаянный Пердун
1525084878
Сёмин когда пришел говорил, жаль что Черевченко ушёл. Того же Лоськова Сёмин не просто так пригласил! Нужно своих двигать!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525085781
....уася, меня пригласите, я там уас усех патренирую)))
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O-Z
1525086427
Даже даром не нужны нам такие тренеры. К тому же пример спартак зенит рубин иностранцы просрут всё здесь кроме денег.
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zigbert
1525100438
На юмор ответил юмором.
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OfaZavr
1525101718
правильно, на такие выдумки только так и отвечать стоит.
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