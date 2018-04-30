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Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»

30 апреля 2018, 10:13
52

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может возобновить свою карьеру в чемпионате России, сообщает BFMTV. Интерес к итальянскому специалисту проявляют два клуба РФПЛ.

Президент «Локомотива» Илья Геркус готов по окончании текущего сезона начать переговоры с Анчелотти. Вторым клубом является «Зенит», который на данный момент возглавляет другой итальянский специалист – Роберто Манчини. Конкуренцию российским клубам может составить также один из китайских клубов.

Ранее Анчелотти считался основным претендентом на пост главного тренера сборной Италии, но местная федерация не смогла удовлетворить финансовые запросы претендента.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Локомотив Анчелотти Карло
Комментарии (52)
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Антибиотик
1525072930
Очередной бред! Уж точно не в Локомотив!
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insider_retro
1525073481
Не удивлюсь!... Оба клуба хотят, могут и готовы пойти на такую сделку!..
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Федя Кабак
1525073519
Какой нах Анчелотти?У нас Палыч есть, а тот и даром не нужен, второй Манчини будет
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fortune-bva
1525073867
странно, команда без 3 очков чемпионы и менять хочет президент тренера, ну не идиот ли!? Или херкус что-то знает о результатах еще 3 матчей локо? не хотелось бы верить в эту чушь!
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zra78
1525074183
Знаю что далеко не первый,но не могу свои пять копеек вставить,что за бред и х.йня,у нас есть ПАЛЫЧ!!!
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Artemka69
1525075176
Руки прочь от Палыча и Локо!!!!!И без всяких Анчелотти справляемся!!!!
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fraiser
1525075397
Очередная туфта :) В Газпром конечно может быть так, чисто бабла поднять... Но Локо тут уж точно не причём:)
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Diesel133
1525077432
Анчелотти конечно тренер-топ, это не Манчини, но у нас Палыч есть, ничем не хуже)
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zigbert
1525077576
Всем давно поднадоели эти "макаронные изделия".
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xkixerx
1525078012
То есть... Тренер приводит команду к Чемпионскому титулу, спустя 14 лет.... И его взять и сменить???? Геркус - болельщики не поймут. Палыч это не тренер, это Отец родной для всех фанов ЛОКО
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