Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может возобновить свою карьеру в чемпионате России, сообщает BFMTV. Интерес к итальянскому специалисту проявляют два клуба РФПЛ.

Президент «Локомотива» Илья Геркус готов по окончании текущего сезона начать переговоры с Анчелотти. Вторым клубом является «Зенит», который на данный момент возглавляет другой итальянский специалист – Роберто Манчини. Конкуренцию российским клубам может составить также один из китайских клубов.

Ранее Анчелотти считался основным претендентом на пост главного тренера сборной Италии, но местная федерация не смогла удовлетворить финансовые запросы претендента.