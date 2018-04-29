РФПЛ. «Зенит» и ЦСКА разошлись миром; «Спартак» сохранил вторую позицию в таблице

Состоялся матч 28 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. На протяжении всей встречи команды не смогли поразить ворота друг друга. Это третья нулевая ничья подряд в очных играх между оппонентами.

Таким образом, по итогам текущего тура второе место сохранит московский «Спартак», выигравший свою встречу.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лодыгин, Иванович (Жирков, 19), Смольников, Кришито, Мевля, Ерохин, Кузяев (Полоз, 85), Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси (Краневиттер, 87).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Головин, Бистрович (Натхо, 90+2), Кучаев (Витиньо, 79), Чалов, Муса.

Предупреждения: Кришито, 6; Ригони, 84; Паредес, 90+3 – Бистрович, 5; А. Березуцкий, 37; В. Березуцкий, 45; Щенников, 58.

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ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось