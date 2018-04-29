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РФПЛ. «Зенит» и ЦСКА разошлись миром; «Спартак» сохранил вторую позицию в таблице

29 апреля 2018, 18:23
45

Состоялся матч 28 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. На протяжении всей встречи команды не смогли поразить ворота друг друга. Это третья нулевая ничья подряд в очных играх между оппонентами.

Таким образом, по итогам текущего тура второе место сохранит московский «Спартак», выигравший свою встречу.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лодыгин, Иванович (Жирков, 19), Смольников, Кришито, Мевля, Ерохин, Кузяев (Полоз, 85), Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси (Краневиттер, 87).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Головин, Бистрович (Натхо, 90+2), Кучаев (Витиньо, 79), Чалов, Муса.

Предупреждения: Кришито, 6; Ригони, 84; Паредес, 90+3 – Бистрович, 5; А. Березуцкий, 37; В. Березуцкий, 45; Щенников, 58.

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Турнирная таблица РФПЛ

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак
Комментарии (45)
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cska-62
1525015983
Разует, что судья Галимов пенальти в ворота ЦСКА не придумал, да и других результативных ошибок не было. Но как понимать то, что Чалова бьют по ногам, судья молчит, моментально следует контратака питерцев в результате фола на Чалове, и Березуцкий за подкат получает «горчичник»… Весьма сомнительный! Ну, а хамство Паредеса в отношении Головина вообще уже сверх всякой меры. Нагло толкает в спину соперника на ходу, а когда Головин обращается к Галимову по этому поводу, тот ещё и ему нотацию читает! Это просто два очевиднейших факта судейства в матчах «Зенита», когда судьи не судили открыто в «одну калитку» и очки питерцам не рисовали! Что случалось в этом первенстве просто регулярно.
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Усы Газаева
1525016233
игра была равна, играли 2.......
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insider_retro
1525016296
И тем и другим хотелось многого, но обошлись малым!... Но потуги были...))
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батог
1525016296
Очень хорошо!!!! Кинфею памятник при жизни!!!
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xkixerx
1525016309
Осталось 2 очка...... хмммм Завтра будем ЧЕМПИОНАМИ!!!! 14 лет ждали.....
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каа
1525016313
Что называется...ничья в пользу Спартака...
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Kokmarov
1525016351
А как неожиданно что Заболотный не забил. Жесть, такое дерево взяли в команду, да уж Дзюба и тот иногда забивал. Тяжело играть с манекеном в нападении, остается Спартак поздравить.
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Вомбат
1525017479
Зенит в этом сезоне участие в ЛЧ не заслужил. Аргентинцы кроме Дриусси и Краневиттера берегутся и играют процентов на 40-50 (второй из упомянутых старательных легионеров - игрок уровня Заболотного и ему в команде РФПЛ вообще нечего делать). Смольников так и не смог вернуться на прежний уровень, а прочие игроки Зенита кроме Кришито, Кузяева и Ивановича - просто игроки низкого уровня. ЦСКА в этом сезоне больше заслужил играть в ЛЧ - и в еврокубках дальше прошли и временами играли интересно, а главное - игроки (кроме Витиньо) отдаются игре в каждом матче. И она, игра, у них есть.
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OfaZavr
1525017501
ну вот я так и предполагал)
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zigbert
1525018672
Было бы не справедливо если бы одна из команд проиграла.
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