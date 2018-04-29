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Каррера: «Глушаков? Я решил не брать его в Пермь»

29 апреля 2018, 16:40
10

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поговорил о причине отсутствия полузащитника команды Дениса Глушакова в заявке на матч 28 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0).

– «Спартак» до сих пор не озвучивал официально причину отсутствия Глушакова. Почему он остался в Москве?

– В четверг на тренировке Глушаков получил ушиб колена, столкнувшись с Мельгарехо. В пятницу не тренировался. В субботу колено у него все еще болело.

Исходя еще и из факта синтетики в Перми, я предпочел оставить его тренироваться индивидуально в Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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серега кашин
1525013674
правильно,капитан пригодится в следующих матчах
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mialkov
1525014068
Будем надеяться, что это правда
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anjaneri
1525014106
Нежность не совместима с синтетиков..., все ясно!
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Диктор
1525015703
Считаю что все правильно сделал.
Ответить
OfaZavr
1525017105
правильно поступил, это все желтушники ищут сенсацию на ровном месте а на самом деле все намного проще.
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shinnik
1525017986
Каррера: «Глушаков? Я решил не брать его. Его-в Пермь..»
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zigbert
1525018102
Ну и правильно сделал.
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Бухбух
1525025900
В этом году слова "Глушаков" и "победа" - антонимы
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frizom
1525035249
Каррера тренер и ему принимать решения. Если Денис не готов выйти на поле то пусть восстанавливается. А пока Спартак идет дальше ко 2 месту в чемпионате.
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кеша_КБ
1525068896
правильное решение принял Массимо Каррера! в отношении Глушакова, и во втором тайме, когда поменял тактическую схему на 4-3-3 ! Результат положительный!
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