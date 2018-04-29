Каррера: «Глушаков? Я решил не брать его в Пермь»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поговорил о причине отсутствия полузащитника команды Дениса Глушакова в заявке на матч 28 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0).

– «Спартак» до сих пор не озвучивал официально причину отсутствия Глушакова. Почему он остался в Москве?

– В четверг на тренировке Глушаков получил ушиб колена, столкнувшись с Мельгарехо. В пятницу не тренировался. В субботу колено у него все еще болело.

Исходя еще и из факта синтетики в Перми, я предпочел оставить его тренироваться индивидуально в Москве.