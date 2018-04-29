Берхамов: «После гола «Анжи» партнеры стали называть меня Салахом»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов поделился впечатлениями от матча 28 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (2:1). Хавбек забил первый гол своей команды.

«Так получилось — забили первый гол, потом чуть сбавили, сели назад, пропустили. Потом удалось снова забить. А в конце, наверное, психология сработала — сели назад, был навал, но выдержали, смогли победить.

Не звали ли меня Мохамедом Салахом в раздевалке? Было. Но это шутка на один день. Думаю, подобных шуток больше не будет. Я просто подавал на дальнюю штангу, и мяч случайно залетел в ворота. Всe бывает в первый раз», – сказал Берхамов.

Туляки в РФПЛ идут шестыми.