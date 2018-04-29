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  • Берхамов: «После гола «Анжи» партнеры стали называть меня Салахом»

Берхамов: «После гола «Анжи» партнеры стали называть меня Салахом»

29 апреля 2018, 08:42
6

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов поделился впечатлениями от матча 28 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (2:1). Хавбек забил первый гол своей команды.

«Так получилось — забили первый гол, потом чуть сбавили, сели назад, пропустили. Потом удалось снова забить. А в конце, наверное, психология сработала — сели назад, был навал, но выдержали, смогли победить.

Не звали ли меня Мохамедом Салахом в раздевалке? Было. Но это шутка на один день. Думаю, подобных шуток больше не будет. Я просто подавал на дальнюю штангу, и мяч случайно залетел в ворота. Всe бывает в первый раз», – сказал Берхамов.

Туляки в РФПЛ идут шестыми.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Анжи Ливерпуль Берхамов Кантемир Салах Мохамед
Комментарии (6)
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Федя Кабак
1524984161
Ага, а Прудникова стали звать Фирмино))
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insider_retro
1524984287
Кантемиру нужно продолжать давать партнёрам поводы для подобных шуток и дальше!.. Арсенал не плохо пуляет, а голы всегда нужны, особенно, нужные и красивые!...
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Татарин за ЦСКА
1524987233
Не волнуйся,Бархамов,в Англии Салаха называю Бархамом
Ответить
пряник929
1524988532
давай и дальше так ошибайся... только пульт управления не забывай брать на поле...
Ответить
Полная Канистра
1524991729
чечесу позвони и скажи что я Салах думаю что всерьёз примет тебя
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zigbert
1525006820
Такое имя будет вдохновлять любого футболиста.
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