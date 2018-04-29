Игрок «Уфы» Никитин: «В полуфинале Кубка России болели за «Спартак» больше, чем за себя»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин признался, что его команда была расстроена вылету московского «Спартака» из Кубка России на стадии полуфинала. Ввиду этого факта, напомним, шестое место РФПЛ перестало быть еврокубковым.

– Накануне матча с «Локомотивом» «Уфа» лишилась шансов выйти в еврокубки с шестого места из-за вылета «Спартака» из Кубка России. Это сказалось на вашей мотивации?

– Сначала да, но сейчас всe нормально. Мы нашли внутреннюю мотивацию биться дальше.

– За «Спартак» болели в полуфинале с «Тосно»?

– Болели даже больше, чем за себя