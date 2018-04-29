Гунько: «Спартак-2» находится в тяжелой ситуации»

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько после матча 35 тура ФНЛ против ярославского «Шинника» (0:1) констатировал, что его команда попала в тяжелую ситуацию.

«Учитывая класс соперника, мы готовились к тяжелой игре. Но справиться с двумя сильными нападающими «Шинника», один из которых забил решающий гол, нашей обороне не удалось. Что касается линии атаки, то мы, считаю, создали много моментов, однако не реализовали ни одного из них.

Если же говорить о самоотдаче, желании бороться и играть, то наши ребята всe это продемонстрировали, и я хочу их поблагодарить. Мы осознаем, в какую непростую ситуацию попали. Сейчас очки для команды на вес золота», – сказал Гунько.

«Спартак» на два очка опережает зону вылета.