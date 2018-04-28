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  • Артур Нигматуллин: «Акинфеев – это икона сродни Буффону, Касильясу или Кану»

Артур Нигматуллин: «Акинфеев – это икона сродни Буффону, Касильясу или Кану»

28 апреля 2018, 10:57
14

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин сравнил голкипера московского ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева с футболистом итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

«Акинфеев – икона для клуба, как Буффон для «Ювентуса», Икер Касильяс для «Реала» или Оливер Кан для «Баварии». Для меня было большим опытом тренироваться рядом с ним под руководством тренера Вячеслава Чанова. А потом использовать это на практике в других командах. Многому у него учился: игре ногами, выбору позиции и принятию решений», – сказал пермяк.

Нигматуллин был в ЦСКА с 2008 по 2013 годы (с перерывами на аренды).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Амкар-Пермь ЦСКА Ювентус Реал Бавария Порту Акинфеев Игорь Касильяс Икер Кан Оливер Буффон Джанлуиджи Нигматуллин Артур
Комментарии (14)
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Федя Кабак
1524902578
Его проблема, что не уехал в своё время и играл против амкаров, томи и тд, при всём к ним уважении
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DeutschlandUberAlles
1524903218
Муслера, Навас и Браво смотрят на него как на гавно... Без обид, Акинфеева уважаю, но по достижениям он средний... Конечно во многом не он виноват, а вся команда, но факт остаётся фактом.
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red_blue_fury
1524903699
читать научитесь..."для клуба", а не для всего мира. 15 лет отдать одному клубу это самое важное "достижение".
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Добрый Бобер
1524903954
Какой клуб, такая и икона.
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Чикомас
1524905849
У кого какие иконы...В некоторых клубах чтоб стать иконой надо пропустить не менее 7 штук в одном матче и исцеловать все штанги...
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nik55
1524909111
Акинфеев – икона для клуба и не более
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vladik12
1524913844
Акинфеев - вратарь очень среднего уровня, не выше РФПЛ. В еврокубках и матчах за сборную у него много проблем. Зато, как было отмечено ниже, со всякого рода "томями" и "амкарами" все хорошо. Ибо те почти всегда против ЦСКА защищаются, не думают о чужих воротах. Отсюда и постоянные сухие серии Игоря. А цена им - грош.
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elsa
1524915248
заголовок неправильный
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ostrmaksim
1524923672
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://tok.pw/mblog
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Kokmarov
1524937176
Не подумав сказал.
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