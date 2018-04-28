Артур Нигматуллин: «Акинфеев – это икона сродни Буффону, Касильясу или Кану»

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин сравнил голкипера московского ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева с футболистом итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

«Акинфеев – икона для клуба, как Буффон для «Ювентуса», Икер Касильяс для «Реала» или Оливер Кан для «Баварии». Для меня было большим опытом тренироваться рядом с ним под руководством тренера Вячеслава Чанова. А потом использовать это на практике в других командах. Многому у него учился: игре ногами, выбору позиции и принятию решений», – сказал пермяк.

Нигматуллин был в ЦСКА с 2008 по 2013 годы (с перерывами на аренды).