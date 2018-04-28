Семшов: «Несомненно, что Дзюба – игрок сборной России»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поразмышлял о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. По мнению специалиста, форвард должен быть включен в заявку на чемпионат мира-2018.

«Дзюба – это игрок сборной России. Тут даже нет никаких сомнений. Переход Дзюбы в Тулу из области фантастики. Такого уровня футболист приехал в наш клуб.

Он доказал и доказывает сейчас, что не потенциальный или кандидат, а игрок сборной. Даже если бы он не попал в наш клуб, а играл за «Зенит-2», то был бы игроком сборной. Для нашего чемпионата – он топ-игрок», – сказал экс-футболист.

Сейчас Семшов работает тренером в тульском клубе.