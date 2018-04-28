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Семшов: «Несомненно, что Дзюба – игрок сборной России»

28 апреля 2018, 10:13
14

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поразмышлял о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. По мнению специалиста, форвард должен быть включен в заявку на чемпионат мира-2018.

«Дзюба – это игрок сборной России. Тут даже нет никаких сомнений. Переход Дзюбы в Тулу из области фантастики. Такого уровня футболист приехал в наш клуб.

Он доказал и доказывает сейчас, что не потенциальный или кандидат, а игрок сборной. Даже если бы он не попал в наш клуб, а играл за «Зенит-2», то был бы игроком сборной. Для нашего чемпионата – он топ-игрок», – сказал экс-футболист.

Сейчас Семшов работает тренером в тульском клубе.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Дзюба Артем Семшов Игорь
Комментарии (14)
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insider_retro
1524900006
Степень несомненности определяет тренер сборной... Он несёт за это ответственность, даже перед теми, кто советует и критикует... А попадание в нашу сборную, к сожалению, не всегда является следствием великолепной готовности игрока и его способности принести пользу!...
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Garrincha58
1524900084
для такой сборной и Дзюба сойдет за счастье
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fanchik
1524901782
Есть сторонники и противники кандидатуры Дзюбы,но только тренер решает нужен он сборной или нет.Но так как в сборной хорошие форварды в"дефисите" , то "за" должно перевесить.
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upiter622
1524905394
Ничего он не доказал! Затолкал зениту мяч своей деревянной ногой!
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OfaZavr
1524905403
Денисов тоже игрок уровня сборной однако не вызывают его, так что Дзюбе придется очень постараться чтобы доказать свою нужность.
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spam2009
1524906122
теоретически да, ведь он россиянин, а вот практически нет, ведь он бревно
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Федя Кабак
1524906728
Покрайней мере лучше безголевого болотного
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max74
1524912806
Ну если он ТОП среди бездарностей, то тогда - да, а так упаси бог сборную от таких ТОПов.
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Мультибановый хрякозавр
1524926637
Дзюба - ТОП среди пешеходв юродивых, а также балласт для бюджета Тульской области
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zigbert
1524990013
Для Дзюбы, вопрос попадания его в сборную,думается не совсем потерянное дело.
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