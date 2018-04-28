Ярцев – о трех поражениях «Спартака» подряд: «Причем здесь Каррера?»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о проблемах московского клуба. Красно-белые проиграли три последних игры.

– Чьей вины больше в таких поражениях – тренера или игроков?

– Причем здесь тренер?! Последние десять минут Каррера метался по бровке, призывая футболистов быть собранней, активней. Но все впустую. В трех проигранных матчах почему-то хуже остальных выглядели спартаковские лидеры. Особенно Промес, который тянет одеяло на себя. А ему надо больше играть на команду. Конечно, стремление забить гол похвально, но не надо превращать ради этого игру в театр одного актера.

В турнирной таблице РФПЛ «Спартак» занимает третье место, имея в активе 50 очков.