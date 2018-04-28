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  • Ярцев – о трех поражениях «Спартака» подряд: «Причем здесь Каррера?»

Ярцев – о трех поражениях «Спартака» подряд: «Причем здесь Каррера?»

28 апреля 2018, 00:49
18

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о проблемах московского клуба. Красно-белые проиграли три последних игры.

– Чьей вины больше в таких поражениях – тренера или игроков?

– Причем здесь тренер?! Последние десять минут Каррера метался по бровке, призывая футболистов быть собранней, активней. Но все впустую. В трех проигранных матчах почему-то хуже остальных выглядели спартаковские лидеры. Особенно Промес, который тянет одеяло на себя. А ему надо больше играть на команду. Конечно, стремление забить гол похвально, но не надо превращать ради этого игру в театр одного актера.

В турнирной таблице РФПЛ «Спартак» занимает третье место, имея в активе 50 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ярцев Георгий Каррера Массимо
Комментарии (18)
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Диктор
1524883936
Полностью согласен-при чем здесь Каррера ?
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polozovs
1524889663
Согласен. Тренер умеет и хочет работать в отличии от некоторых игроков. Хотя некоторые замены....
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zabvo9406
1524891205
Совершенно верно сказано!!!
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Отчаянный Пердун
1524894574
Красавчик, всё по делу.
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oyabun
1524898017
Насчет Промеса очень заметно во многих последних матчах, как он вместо того чтобы отдать пас партнеру под удар, всегда старается пробить сам по воротам. И зачастую мимо. Действительно перетягивает на себя одеяло очень сильно.
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Боцман59rus
1524902076
стоит перед глазами картина, как сейчас - Жозе Алваладе, семь от португалии и убегающий ярцев ...не перевариваю, может зря, наверно он не виноват -скорее всего не виноват, но я его запомнил таким ..а расписал все по делу, все мы после драки аналитики.))
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OfaZavr
1524904231
вот правильно говорит, не надо все валить на тренера когда игроки вытворяют не пойми что а лидеры уходят в тень когда как раз им нужно уметь собрать команду и вести за собой.
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upiter622
1524905573
Если команда три раза подряд проигрывает,виноват дворник чтоль?
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ramos6548
1524924701
Все верно говорит Ярцев, надо всем играть как команда и слушать тренера!
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zigbert
1524987506
Конечно во многом виноваты игроки.
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