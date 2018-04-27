Эмери объявил об уходе из «ПСЖ» по завершении сезона

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что завершит свою работу в парижском клубе по окончании сезона.

«Я только что сообщил своим игрокам, что на встрече с президентом клуба Нассером аль-Хелаифи и спортивным директором Антеро Энрике мы приняли совместное решение не продолжать сотрудничество по окончании сезона.

Я благодарен президенту, клубу, игрокам и болельщикам за два года, проведенные в Париже», – цитирует Эмери Canal-Supporters.

Специалист возглавил «ПСЖ» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он завоевал с командой титул чемпиона Франции.