Эмери объявил об уходе из «ПСЖ» по завершении сезона

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что завершит свою работу в парижском клубе по окончании сезона.
«Я только что сообщил своим игрокам, что на встрече с президентом клуба Нассером аль-Хелаифи и спортивным директором Антеро Энрике мы приняли совместное решение не продолжать сотрудничество по окончании сезона.
Я благодарен президенту, клубу, игрокам и болельщикам за два года, проведенные в Париже», – цитирует Эмери Canal-Supporters.
Специалист возглавил «ПСЖ» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он завоевал с командой титул чемпиона Франции.
Источник: Бомбардир.ру