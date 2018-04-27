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Эмери объявил об уходе из «ПСЖ» по завершении сезона

27 апреля 2018, 15:03
12

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что завершит свою работу в парижском клубе по окончании сезона.

«Я только что сообщил своим игрокам, что на встрече с президентом клуба Нассером аль-Хелаифи и спортивным директором Антеро Энрике мы приняли совместное решение не продолжать сотрудничество по окончании сезона.

Я благодарен президенту, клубу, игрокам и болельщикам за два года, проведенные в Париже», – цитирует Эмери Canal-Supporters.

Специалист возглавил «ПСЖ» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он завоевал с командой титул чемпиона Франции.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Эмери Унаи
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1524831085
Аууу!!! РФПЛ -тренера заказывали? галицкий не жмись, если не пошлет.)))
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hevbn 28
1524834845
Как же сильно все удивились узнав эту новость , а если серьёзно , я всегда симпатизировал Эмери и мне очень жаль , что у него не получилось сделать то ради чего его приглашали в Париж ,дойти минимум до полуфинала ЛЧ здесь по моему все решило стечение обстоятельств .В прошлом сезоне они к этому были готовы , по крайней мере они должны были проходить "Барсу" , в футбол они играли уж точно лучше тогда, но ошибки судьи в купе с гениально проведенным матчем Суаресем и особенно Неймара все перечеркнуло , я думаю ,что именно после этого стало понятно , что у Эмери в Париже ничего не получится . P.S. Желаю удачи Унаю кого бы он не тренировал.
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Jenea83
1524836751
поедет Севилью поднимать опять))
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Stavropolets
1524836767
Не в Зенит собрался часом
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dinar7777dinar
1524836911
тренер хороший ! пусть идет ювентус тренировать а то там сидит дурачок который отстал от жизни !
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zigbert
1524839019
Пусть в другом клубе покажет свой талант.
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Полная Канистра
1524839478
во как даже взяв чемпионство и то не довольны им Чудны дела твои ПСЖ с арабским хозяином
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OfaZavr
1524843159
наверно хаос со всеми этими звездами доконал его и он понял что ничего построить там не удастся.
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Gazelvagen877
1524887707
Он просто обязан вернуться в родную Севилью и практикой ПСЖ и поднять ее с колен
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