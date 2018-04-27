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  • Наталушко: «Посмотрел «Урал» с «Локомотивом». Похоже на сдачу матча. Обычно уральцы бьются, а тут…»

Наталушко: «Посмотрел «Урал» с «Локомотивом». Похоже на сдачу матча. Обычно уральцы бьются, а тут…»

27 апреля 2018, 13:52
32

Бывший нападающий камышинского «Текстильщика» Сергей Наталушко признался, что в свое время участвовал в договорных матчах. Кроме того, он заявил, что поединок 22 тура РФПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2) вызвал у него подозрения в плане честности результата.

– Помню, играли во второй лиге в Баксане, южном городишке. Нам надо выигрывать, а нас так убивали. Причем не только судейством. Я вышел с поля – у меня трусы в клочья порваны. Столько поджопников в жизни не получал (смеется). Судье говорю: «Куда ты смотришь?» Он в ответ: «Ничего не знаю, сам боюсь отсюда не уехать!» Представляете?

– Как сыграли в итоге?

– Смех. Выиграть мы честно не могли. На поле проиграли, но наш начальник договорился с коллегой из Баксана, он был по совместительству местным главой МВД. И они выпустили незаявленного игрока. Победу присудили нам. Это 90-е!

– В договорняках участвовали?

– Конечно. Но говорить об этом не буду, все-таки это не только моя история, там и другие люди участвовали. Не потому что я боюсь, бояться мне нечего. Могу сказать – участвовал в них.

– Каково нападающему играть в матче, заранее зная, что голы забивать нельзя?

– Как бы правильно вам сказать. У меня не было нравственных терзаний. Сама обстановка тех времен была такая. Да она и сейчас такая же. В наше время продать игру можно было за 100 тысяч долларов. Сейчас ребята рассказывали, что 400 тысяч могут дать. Кстати, посмотрел вчера матч «Урал» – «Локомотив». Уж очень легко два гола первые залетели. И что-то мне показалось, что сдача. Обычно «Урал» бьется, а тут…» – сказал Наталушко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Наталушко Сергей
Комментарии (32)
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Gerecht165
1524827167
Это вообще КТО? Скоро здесь уже будут размещать экспертное мнение бабы Марфы с лавочки у дома, которая видела, как играют Лёха и Серёга из соседнего двора?
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Vepras
1524827257
По этому интервью прокуратура обязана возбудить дело о состоявшихся договорняках ФК "Текстильщик", ведь товарищ публично признается в правонарушении, считайте как явка с повинной.
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Illars
1524827783
"Бывший нападающий камышинского «Текстильщика»" - после этого уже можно не читать
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movie
1524828239
Я грешным делом подумал, что это девку так любя назвали. Оказывается это игрок знаменитый
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insider_retro
1524829204
Грехи прошлого не дают ему право осуждать нынешние особенности... Показалось, привиделось... Раньше надо было принципиальность проявлять...
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Отчаянный Пердун
1524830622
Особенно показателен матч Амкар - Локомотив. Сто пудово Амкар победу купил!!!))) Локо ещё и Тосно проиграл!!! Тосно тоже наверное купил матч
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Diesel133
1524835650
Сережа, по себе людей не судят...
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zigbert
1524837036
Нашел чем гордиться.А раньше не мог слить информацию?
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OfaZavr
1524842190
сам видимо вдоволь поучаствовал вот и мерещатся везде договорняки)) или если доказательства есть предоставь а коли нет то и говорить не о чем.
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овертайм
1524844296
Бывший нападающий камышинского «Текстильщика» ..... а ну это серьезный тип)))) локо одной ногой чемпион вот и полезли псевдоэксперты))
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