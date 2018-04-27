Наталушко: «Посмотрел «Урал» с «Локомотивом». Похоже на сдачу матча. Обычно уральцы бьются, а тут…»

Бывший нападающий камышинского «Текстильщика» Сергей Наталушко признался, что в свое время участвовал в договорных матчах. Кроме того, он заявил, что поединок 22 тура РФПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2) вызвал у него подозрения в плане честности результата.

– Помню, играли во второй лиге в Баксане, южном городишке. Нам надо выигрывать, а нас так убивали. Причем не только судейством. Я вышел с поля – у меня трусы в клочья порваны. Столько поджопников в жизни не получал (смеется). Судье говорю: «Куда ты смотришь?» Он в ответ: «Ничего не знаю, сам боюсь отсюда не уехать!» Представляете?

– Как сыграли в итоге?

– Смех. Выиграть мы честно не могли. На поле проиграли, но наш начальник договорился с коллегой из Баксана, он был по совместительству местным главой МВД. И они выпустили незаявленного игрока. Победу присудили нам. Это 90-е!

– В договорняках участвовали?

– Конечно. Но говорить об этом не буду, все-таки это не только моя история, там и другие люди участвовали. Не потому что я боюсь, бояться мне нечего. Могу сказать – участвовал в них.

– Каково нападающему играть в матче, заранее зная, что голы забивать нельзя?

– Как бы правильно вам сказать. У меня не было нравственных терзаний. Сама обстановка тех времен была такая. Да она и сейчас такая же. В наше время продать игру можно было за 100 тысяч долларов. Сейчас ребята рассказывали, что 400 тысяч могут дать. Кстати, посмотрел вчера матч «Урал» – «Локомотив». Уж очень легко два гола первые залетели. И что-то мне показалось, что сдача. Обычно «Урал» бьется, а тут…» – сказал Наталушко.