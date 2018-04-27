Экс-футболист «Рубина» Калисто обвинил президента Бразилии в воровстве на ЧМ-2014

Бывший защитник «Рубина» Орландо Калисто резко высказался о коррупционной составляющей при организации ЧМ-2014, который прошел в Бразилии.

– Если мы говорим только про футбол, то для нас это было ужасно. Разгром от Германии лишний раз вспоминать не хочется. У нас все надеются, что в России Бразилия сможет удачно выступить, и мы забудем провал четырехлетней давности.

– Так ли он был нужен с экономической стороны? Некоторые стадионы спустя четыре года простаивают без футбола...

– Это сложный и тяжелый для нас вопрос. Президент и его окружение занимались организацией чемпионата и на тот момент, если быть честным, украли много денег на всем этом. Например, выделяли 70-80 миллионов и немалую часть просто забирали себе. Сейчас многие, кто занимался такими махинациями, сидят в тюрьме, а многие стадионы закрыты. Можно сказать, что для Бразилии это сложный опыт.

– России чемпионат мира пойдет на пользу?

– Я думаю, для вас это будет хороший опыт в плане развития футбола. Также плюс в том, что много людей узнают о России, познакомятся со страной. Еще для национальной сборной участие в домашнем турнире пойдет на пользу.