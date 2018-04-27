Моуринью не считает ошибкой продажу «Челcи» Салаха в «Рому»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг слухи, согласно которым он был главной причиной продажи нападающего Мохамеда Салаха из «Челси» в «Рому».

«Я слышал, люди говорят о том, что я был главной причиной продажи Салаха из «Челси», но все на самом деле было не так.

Я купил Салахf. Я был тем, кто купил Салаха в «Челси». Но тогда он был еще мальчишкой, который не был готов физически и морально, для него все было тяжело. Мы решили отправить его в аренду. Тогда он стал закаляться в «Фиорентине».

Решение продать его в «Рому» и использовать деньги для покупки другого игрока не было моим. Но я все равно не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть нашей работы.

Сейчас важно лишь то, что он вырос в фантастического игрока. Я действительно рад всему тому, что происходит у него, и даже его голам в ворота «МЮ», – цитирует Моуринью ESPN.