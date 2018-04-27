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  • Моуринью не считает ошибкой продажу «Челcи» Салаха в «Рому»

Моуринью не считает ошибкой продажу «Челcи» Салаха в «Рому»

27 апреля 2018, 07:06
20

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг слухи, согласно которым он был главной причиной продажи нападающего Мохамеда Салаха из «Челси» в «Рому».

«Я слышал, люди говорят о том, что я был главной причиной продажи Салаха из «Челси», но все на самом деле было не так.

Я купил Салахf. Я был тем, кто купил Салаха в «Челси». Но тогда он был еще мальчишкой, который не был готов физически и морально, для него все было тяжело. Мы решили отправить его в аренду. Тогда он стал закаляться в «Фиорентине».

Решение продать его в «Рому» и использовать деньги для покупки другого игрока не было моим. Но я все равно не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть нашей работы.

Сейчас важно лишь то, что он вырос в фантастического игрока. Я действительно рад всему тому, что происходит у него, и даже его голам в ворота «МЮ», – цитирует Моуринью ESPN.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Рома Ливерпуль Фиорентина Салах Мохамед Моуринью Жозе
Комментарии (20)
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bset
1524806270
И еще. "Я купил Салах. Я был тем, кто купил Салаха в «Челси»." Источник: Бомбардир.ру И это я взял самый явный кусок. Вся статья через жопу написана.
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Аристократ Олжик
1524812770
Если Моуриньо признает хоть одну ошибку, он тут же потеряет статус особенного . . . а на его ошибках можно суперсостав гранда АПЛ построить . . .
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zigbert
1524818454
Все же проглядел Моуринью талант Салаха.
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OfaZavr
1524818955
конечно Салах через большую работу сейчас стал тем кем стал а тогда даже близко таким не был, поэтому Маур без раздумий расстался с ним.
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САНЁК17
1524819695
Моур многих топ игроков продавал,где он руководил
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giluxa1963
1524821792
да куда не придет этот тренеришка сразу всех лидеров продаст игру команды сломает и адью
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Garrincha58
1524826157
и де Брейне тоже не продавал????
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Garrincha58
1524826312
ну ребята не придирайтесь к ошибкам просто наборщик был под кайфом
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iBragim2102
1524827717
Давида Луиса бы еще вспомнил, который после продажи выкинул Чесли из ЛЧ.
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dolf666
1524830229
Пока Салах не перешёл в Ливерпуль, никто о нём и не вспоминал, даже фанаты Челси. А щас вдруг закукарекали, Маур виноват и т.д. Та же история и с Де Брюйне! В Челси руководство всё решает, или Матича и Косту с Батшуайи слил Конте скажете?! Нет! Но про голы в ворота МЮ Моур тонко подметил)))))
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