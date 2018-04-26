Шведский футбольный союз подтвердил, что Ибрагимович не выступит на чемпионате мира

Шведский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не поедет на чемпионат мира в составе национальной команды.

Напомним, 36-летний футболист заявил об уходе из сборной после Евро-2016. Ранее не раз появлялись слухи, что он может выступить за «тре крунур» на мундиале в России.

«Я разговаривал с Златаном во вторник Он объявил, что его мнение относительно выступления за национальную команду не изменилось», – сказал менеджер сборной Швеции Ларс Рихт.