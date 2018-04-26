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  • Шведский футбольный союз подтвердил, что Ибрагимович не выступит на чемпионате мира

Шведский футбольный союз подтвердил, что Ибрагимович не выступит на чемпионате мира

26 апреля 2018, 16:16
8

Шведский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не поедет на чемпионат мира в составе национальной команды.

Напомним, 36-летний футболист заявил об уходе из сборной после Евро-2016. Ранее не раз появлялись слухи, что он может выступить за «тре крунур» на мундиале в России.

«Я разговаривал с Златаном во вторник Он объявил, что его мнение относительно выступления за национальную команду не изменилось», – сказал менеджер сборной Швеции Ларс Рихт.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Швеция Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1524748962
Такого удара под дых Златан неожидал. Подаст в суд на ШФС
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DOCTOR PENALTY
1524749137
Видимо Златан достал своей непосредственностью
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GoldPlayFIFARus9
1524749307
Комментаторы ниже,вы хоть саму новость читали, или дальше заголовка ни-ни?
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Федя Кабак
1524753444
Надоел этот златан...не командный игрок, хоть и один из лучших форвардов был
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OfaZavr
1524756377
да видимо он понял что его не ждут с распростертыми объятиями вот и сказал что мнение об возвращении не изменилось)
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dinar7777dinar
1524758976
хорошо ! без этого цыгана швеция прошла италию !
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zigbert
1524762541
Так пожалуй будет лучше.
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Danish Dynamite
1524793770
Отличная новость! Терпеть никогда не мог его.
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