Кроос: «Возможно, «Бавария» играла даже лучше «Реала», но мы использовали наши шансы»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признал, что «Бавария» выглядела немного лучше мадридцев в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Мюнхене, 25 апреля, и завершилась победой сливочных со счетом 2:1.

«Бавария» создала нам большие проблемы, но мы их пережили. Это очень хороший результат.

Это был равный матч. Возможно, «Бавария» действовала даже немного лучше, но мы воспользовались нашими шансами, которые сделали разницу в итоге», – сказал Кроос.

Ответный поединок пройдет в Мадриде 1 мая.