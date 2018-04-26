Кроос: «Возможно, «Бавария» играла даже лучше «Реала», но мы использовали наши шансы»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признал, что «Бавария» выглядела немного лучше мадридцев в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча состоялась в Мюнхене, 25 апреля, и завершилась победой сливочных со счетом 2:1.
«Бавария» создала нам большие проблемы, но мы их пережили. Это очень хороший результат.
Это был равный матч. Возможно, «Бавария» действовала даже немного лучше, но мы воспользовались нашими шансами, которые сделали разницу в итоге», – сказал Кроос.
Ответный поединок пройдет в Мадриде 1 мая.
Источник: ФК «Бавария»