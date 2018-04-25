«СЭ»: летом «Спартак» покинет либо Каррера, либо Глушаков. У хавбека конфликт с тренером и партнерами

Последние неудачи капитана «Спартака» Дениса Глушакова пошатнули его лидерские качества в коллективе. После нереализованного пенальти в послематчевой серии полуфинального матча Кубка России с «Тосно» футболист был отправлен на лавку запасных.

Глушаков провел матч 27-го тура РФПЛ против «Ахмата», который был проигран со счетом 1:3, на скамейке запасных, так и не появившись на поле. «Спорт-Экспресс» сообщает, что у 31-летнего игрока складывается конфликтная ситуация не только с партнерами по команде, но и с главным тренером Массимо Каррерой.

По сообщению издания, ближайшим летом «Спартак» может покинуть или Каррера, который отправится в Италию, где за ним следит «Ювентус», или Денис Глушаков.