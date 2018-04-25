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  • «СЭ»: летом «Спартак» покинет либо Каррера, либо Глушаков. У хавбека конфликт с тренером и партнерами

«СЭ»: летом «Спартак» покинет либо Каррера, либо Глушаков. У хавбека конфликт с тренером и партнерами

25 апреля 2018, 09:46
85

Последние неудачи капитана «Спартака» Дениса Глушакова пошатнули его лидерские качества в коллективе. После нереализованного пенальти в послематчевой серии полуфинального матча Кубка России с «Тосно» футболист был отправлен на лавку запасных.

Глушаков провел матч 27-го тура РФПЛ против «Ахмата», который был проигран со счетом 1:3, на скамейке запасных, так и не появившись на поле. «Спорт-Экспресс» сообщает, что у 31-летнего игрока складывается конфликтная ситуация не только с партнерами по команде, но и с главным тренером Массимо Каррерой.

По сообщению издания, ближайшим летом «Спартак» может покинуть или Каррера, который отправится в Италию, где за ним следит «Ювентус», или Денис Глушаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (85)
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Артурка32
1524639317
Карреру оставить, Глушакова гнать! Болельщики Спартака думаю согласятся со мной: все таки за столько лет стали чемпионами именно с Каррерой)
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alp
1524639336
рано каррере в Ювентус. ему нужно еще в Европе поиграть со спамом. набраться опыта и тренеского веса. глушака лучше пусь сливают. он уже суперстар
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insider_retro
1524639620
Мне кажется, что это поверхностное суждение, навеянное крайними неудачами... Со временем, однозначно, произойдут изменения в команде, но они будут не в угоду пишущей братии, жаждущей горяченького... Или - или, - это не вариант решения проблем!... Думаю руководство пойдёт по пути стабилизации ситуации и апгрейда команды под задачи предстоящего сезона... Успех или неуспех подобного во многом определят ресурсы Леонида Арнольдовича...
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Asbjorn
1524640214
нужно не от тренера избавляться,а от игроков,которые совсем не уровень спартака,таких как Комбаров,возможно Глушаков(в этом сезоне он ничего не показал)
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Пестрый
1524640952
Для начала глушака вместе с комбаром надо к черчесу в сборную отправить) И реброва туда же! Чем этот штанголиз хуже того же габулова? А вот после сборной надо двери закрыть и назад их не пускать вне зависимости будет Каррера в команде или нет!
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OfaZavr
1524641486
вот бред то несусветный, этим журналюгам только повод дай хоть самый маленький чтобы из мухи сделать слона.
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Татарин за ЦСКА
1524641980
Каррера сказал,что в команде нет конфликта,не вижу смысла ему не доверять.А эта новость скорее всего просто утятина.
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Zenmaster
1524647367
Надо удачи и неудачи проходить сообща , плохо искать крайнего -- вообще не понимаю , катастрофа или кризис у мяса что ли !?? -- команда среди лидеров , борется за высокое место и ЛЧ !!! Думаю , что происходящее -- сильно преувеличено !!!
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sevsor
1524647592
Странно как-то читать: или игрок, рассоривавшийся с тренером и командой или тренер...можно подумать, что Глушаков "звезда" величины равной Роналду. Конечно, эту историю ушлые журналисты могли вбросить намеренно, возможно даже по просьбе руководства, чтобы отвлечь внимание от неудачных выступлений "Спартака" в последнее время.
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piligrim1986
1524647854
ну давайте объективно - где Каррера, а где Ювентус - это раз. Раз глушак зажрался - гнать его, это два Ну и третье - если все на самом деле так, то тут все козыри в пользу Карреры.
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