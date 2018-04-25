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    «СЭ»: летом «Спартак» покинет либо Каррера, либо Глушаков. У хавбека конфликт с тренером и партнерами

    Последние неудачи капитана «Спартака» Дениса Глушакова пошатнули его лидерские качества в коллективе. После нереализованного пенальти в послематчевой серии полуфинального матча Кубка России с «Тосно» футболист был отправлен на лавку запасных.

    Глушаков провел матч 27-го тура РФПЛ против «Ахмата», который был проигран со счетом 1:3, на скамейке запасных, так и не появившись на поле. «Спорт-Экспресс» сообщает, что у 31-летнего игрока складывается конфликтная ситуация не только с партнерами по команде, но и с главным тренером Массимо Каррерой.

    По сообщению издания, ближайшим летом «Спартак» может покинуть или Каррера, который отправится в Италию, где за ним следит «Ювентус», или Денис Глушаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2018 09:46
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 26 апреля 2018, 12:39

      глушаков, комбаров это игроки ФНЛ, в Спартак-2, или в какой нибудь ротор.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 25 апреля 2018, 21:47

      Глушаков и Комбаров в прошлом сезоне достигли потолка ! стали чемпионами ! выше им не прыгнуть ! возраст ! их надо было менять ! может не сразу ! но надо было дать понять им что всё ребята вам будут искать замену !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 апреля 2018, 21:28

      Да, пенальти забить, это тебе не дрон на уровне 16 этажа мячом сбить. Знай наших.

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 апреля 2018, 21:14

      Ну началось: опять склоки, скандалы, конфликты!...а мы от них побед ждём...

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 25 апреля 2018, 18:54

      Очередной вброс!!!!

      1
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      Рейтинг: +22

      Firs75 25 апреля 2018, 18:24

      я писал три года назал надо глушака убирать, якин из за негоушёл аленичева утопил он

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 25 апреля 2018, 17:21

      Глушакова и без этих уток надо убирать, тянет назад т.к. сам выше и стабильнее не может играть..

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 апреля 2018, 16:16

      Пзц.. что делить то, цели у всех одинаковые

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 апреля 2018, 15:21

      Обоих в шею...

      -1
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      Рейтинг: +22

      Firs75 > Тазит 25 апреля 2018, 18:26

      ты с какого бока тут ,и тебяв шею

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 25 апреля 2018, 14:55

      Надеюсь что это, всего лишь, левый взброс!

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