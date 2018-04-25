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    «Челси» хочет сохранить Морату и Бакайоко

    В «Челси» не рассматривают варианты продажи по окончании сезона форварда Альваро Морату и полузащитника Тьему Бакайоко. Подобное может произойти лишь в том случае, если кто-то из них самостоятельно заявит руководству клубу о желании покинуть Лондон.

    Ранее сообщалось, что в услугах Мораты заинтересован «Ювентус», за который он выступал ранее, а к Бакайоко присматривается «Монако». В стане лондонского клуба рассчитывают, что в следующем сезоне оба футболиста выступят сильнее, чем в нынешнем.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.04.2018 08:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 10:36

      Мората конечно в Ювентусе не затерялся бы.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 25 апреля 2018, 08:50

      от обоих надо избавляться

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Berikosha 25 апреля 2018, 09:32

      Совершенно точно, нужно избавляться от Мораты, Бакайоко ну еще пожалуй от Дзапакосты, а если еще подумать к этому списку можно будет добавить еще 3-4 фамилии...

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