«Челси» хочет сохранить Морату и Бакайоко

В «Челси» не рассматривают варианты продажи по окончании сезона форварда Альваро Морату и полузащитника Тьему Бакайоко. Подобное может произойти лишь в том случае, если кто-то из них самостоятельно заявит руководству клубу о желании покинуть Лондон.

Ранее сообщалось, что в услугах Мораты заинтересован «Ювентус», за который он выступал ранее, а к Бакайоко присматривается «Монако». В стане лондонского клуба рассчитывают, что в следующем сезоне оба футболиста выступят сильнее, чем в нынешнем.