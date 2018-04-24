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  • Кержаков: «Уход Дзюбы и Шатова в аренду – это упущение «Зенита»

Кержаков: «Уход Дзюбы и Шатова в аренду – это упущение «Зенита»

24 апреля 2018, 17:30
11

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что петербуржцы допустили определенное упущение, отдав в аренду полузащитника Олега Шатова и форварда Артема Дзюбу.

Шатов зимой перешел в «Краснодар», Дзюба – в тульский «Арсенал». Оба футболиста отметились голами в ворота сине-бело-голубых в очных встречах команд.

«Не я принимал решение о том, чтобы отдать их в аренду. Не я решал, выйдут они на поле или нет. Ребята хотели доказать, в том числе и самим себе, что они способны приносить результат. Они хотели бы приносить результат в «Зените», оба неоднократно это повторяли. Произошедшее, наверное, можно назвать определенным упущением.

Но поверьте мне, будь я руководителем «Зенита», в случае побед над «Краснодаром» и «Арсеналом», эти 20 миллионов рублей без проблем отдал на развитие школы. «Зенит» точно ничего не приобрел. Он скорее потерял», – сказал Кержаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Арсенал Дзюба Артем Кержаков Александр Шатов Олег
Комментарии (11)
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PUZIAKA
1524581207
Да и Сашу зря отпустили, если честно, еще год бы не хуже всяких Ригони с Заболотными отбегал бы
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Федя Кабак
1524581889
Прав Саня. Болотного нельзя даже близко сравнивать с забивающим Дзюбой
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baden69
1524585030
Манчини не мотиватор, он способен только называть состав на игру, а мотивировать, вести игру не способен. Скорее бы уж окончание сезона и смена тренера, хотя Фурс возьмет какого-нибудь тренера-легионера, который будет только бабки рубить, а не работать с командой и добиваться результата.
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Татарин за ЦСКА
1524585572
а что бы говорили,если бы они не забили Зениту???
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insider_retro
1524585670
Не дальновидная политика клуба, замешанная на неуёмных амбициях... Обычно, так стреляют себе в ногу - осознание головотяпства приходит после того, как разойдётся дым одурения...
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Garrincha58
1524586898
упущение Миллера это назначение Фурсенко и приглашение Манчини
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shinnik
1524588875
Встал на крыло..это называется..Оперился.. Ну,правда,в целом прав. Хотя смелость ,она издали хороша..
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Zenmaster
1524596506
Боаш , Луческу и Манчини -- развал Зенита -- а клуб на 16 месте в рейтинге УЕФА !!! Кто за это в ответе ???
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zigbert
1524649706
Это не понятно никому.
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