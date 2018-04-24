Кержаков: «Уход Дзюбы и Шатова в аренду – это упущение «Зенита»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что петербуржцы допустили определенное упущение, отдав в аренду полузащитника Олега Шатова и форварда Артема Дзюбу.

Шатов зимой перешел в «Краснодар», Дзюба – в тульский «Арсенал». Оба футболиста отметились голами в ворота сине-бело-голубых в очных встречах команд.

«Не я принимал решение о том, чтобы отдать их в аренду. Не я решал, выйдут они на поле или нет. Ребята хотели доказать, в том числе и самим себе, что они способны приносить результат. Они хотели бы приносить результат в «Зените», оба неоднократно это повторяли. Произошедшее, наверное, можно назвать определенным упущением.

Но поверьте мне, будь я руководителем «Зенита», в случае побед над «Краснодаром» и «Арсеналом», эти 20 миллионов рублей без проблем отдал на развитие школы. «Зенит» точно ничего не приобрел. Он скорее потерял», – сказал Кержаков.