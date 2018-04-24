Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Уход Дзюбы и Шатова в аренду – это упущение «Зенита»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что петербуржцы допустили определенное упущение, отдав в аренду полузащитника Олега Шатова и форварда Артема Дзюбу.

    Шатов зимой перешел в «Краснодар», Дзюба – в тульский «Арсенал». Оба футболиста отметились голами в ворота сине-бело-голубых в очных встречах команд.

    «Не я принимал решение о том, чтобы отдать их в аренду. Не я решал, выйдут они на поле или нет. Ребята хотели доказать, в том числе и самим себе, что они способны приносить результат. Они хотели бы приносить результат в «Зените», оба неоднократно это повторяли. Произошедшее, наверное, можно назвать определенным упущением.

    Но поверьте мне, будь я руководителем «Зенита», в случае побед над «Краснодаром» и «Арсеналом», эти 20 миллионов рублей без проблем отдал на развитие школы. «Зенит» точно ничего не приобрел. Он скорее потерял», – сказал Кержаков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:48

      Это не понятно никому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2018, 22:01

      Боаш , Луческу и Манчини -- развал Зенита -- а клуб на 16 месте в рейтинге УЕФА !!! Кто за это в ответе ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 апреля 2018, 19:54

      Встал на крыло..это называется..Оперился..
      Ну,правда,в целом прав.
      Хотя смелость ,она издали хороша..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 19:21

      упущение Миллера это назначение Фурсенко и приглашение Манчини

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 24 апреля 2018, 19:01

      Не дальновидная политика клуба, замешанная на неуёмных амбициях...
      Обычно, так стреляют себе в ногу - осознание головотяпства приходит после того, как разойдётся дым одурения...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro > shlomo 24 апреля 2018, 19:36

      Получил, отписался, спасибо!
      Как это бывает чаще всего - успех затеянного дела определят правильные загогулины в кадрах!... Адекватный и прагматичный подход с учётом косяков, может, и даст ответ или подсказку... Но у питерцев при изобилии всего, не хватает борзой хватки и фарта...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 18:59

      а что бы говорили,если бы они не забили Зениту???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 24 апреля 2018, 18:50

      Манчини не мотиватор, он способен только называть состав на игру, а мотивировать, вести игру не способен. Скорее бы уж окончание сезона и смена тренера, хотя Фурс возьмет какого-нибудь тренера-легионера, который будет только бабки рубить, а не работать с командой и добиваться результата.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > baden69 24 апреля 2018, 19:00

      Фурс как раз такого сейчас и держит в Зените

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 17:58

      Прав Саня. Болотного нельзя даже близко сравнивать с забивающим Дзюбой

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 24 апреля 2018, 17:46

      Да и Сашу зря отпустили, если честно, еще год бы не хуже всяких Ригони с Заболотными отбегал бы

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11