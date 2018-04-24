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  • Кафельников: «Как же хочется, чтобы болельщики бойкотировали оставшиеся домашние матчи «Спартака»

Кафельников: «Как же хочется, чтобы болельщики бойкотировали оставшиеся домашние матчи «Спартака»

24 апреля 2018, 14:34
55

Известный теннисист и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников призвал болельщиков команды не приходить на два оставшихся домашних матча красно-белых.

«Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей за последние три игры! Я даже свои шесть абонементов никому отдавать не стану.

Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Напомним, в матче 27 тура РФПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Ахмату» (1:3). Перед этим москвичи вылетели из Кубка России, проиграв «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти), а еще ранее потерпели поражения от «Урала» (1:2) в Премьер-лиге.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (55)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zatonn
1524570172
Глупость ляпнул. Настоящие болельщики в трудное время всегда должны быть рядом с командой и верить в неё!
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Ruryu
1524570389
блин,что за бред??? И это говорит,профессиональный спортсмен?! Можно подумать,ты выигрывал все турниры подряд,на протяжении своей карьеры...
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Obojaemiy
1524570718
Женя иди ты в ЖОПУ!!!! Мы в отличии от тебя НАСТОЯЩИЕ болельщики и поддерживаем Спартак в любой ситуации...будь хоть это победы или поражения! Команда одна на всю жизнь! А ты как девка базарная мелишь языком непопадя!!!
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Kulima
1524571357
Ну и какой же он после этого болельщик?! Гастролер, не более. Настоящие болельщики будут метерить, ругать, лично приезжать на базу, чтобы поговорить с командо, НО никогда от нее не отвернуться. В общем в очередной раз убеждаюсь, что кафель е*лан
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Алекc
1524571493
я его не поддерживаю абсолютно за такие слова. я блин за 450 км живу, а все равно поеду на матч с динамо 13 мая. С командой надо быть и в горе и в радости!!!
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andreipenkov
1524574898
Я болею за ЦСКА, но считаю, что Кафель это позорище. Он не болельщик
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lordmrv
1524577394
На то он и ФеКальников. Говном брызгать в соперников, когда все хорошо, потом обсирать свой клуб, когда все плохо
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Razvedchik - sniper
1524579023
И почему же эта новость выделена жирным цветом? Это что? Новость дня? Кто такой Кафельников для футбола? Обычный болельщик... - вот !! Кафельников сказал!!! Да вообще похер что он сказал!!
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Отчаянный Пердун
1524581134
Проститутка!!! настоящий болельщик поддерживает свою команду всегда! Если его слушать, то на команды с 11-ого по 16-е место, вообще ходить не надо???
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OfaZavr
1524583487
видимо такие как Кафель с командой могут быть только во время побед а как только черная полоса сразу отказ и бойкот.
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