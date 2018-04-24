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    Кафельников: «Как же хочется, чтобы болельщики бойкотировали оставшиеся домашние матчи «Спартака»

    Известный теннисист и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников призвал болельщиков команды не приходить на два оставшихся домашних матча красно-белых.

    «Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей за последние три игры! Я даже свои шесть абонементов никому отдавать не стану.

    Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

    Напомним, в матче 27 тура РФПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Ахмату» (1:3). Перед этим москвичи вылетели из Кубка России, проиграв «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти), а еще ранее потерпели поражения от «Урала» (1:2) в Премьер-лиге.

    Источник: Twitter

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    24.04.2018 14:34
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 апреля 2018, 14:13

      Назаров, Кафельников, они там все нанюхались вместе что-ли?
      Карера чемпионом сделал команду. не всегда будешь выигрывать,а они плакать сразу.
      Зенит вон три года просирает и ничего, живем)

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 25 апреля 2018, 13:55

      Кафельникову такое чувство что часто ракеткой по башке прилетало, ***** несет часто очень))

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:07

      В самую трудную минуту как раз и нужна поддержка. А ты Евгений провокатор с недалеким умом.

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 25 апреля 2018, 08:39

      слава богу, что бОльшая часть болельщиков не такие, как кафельников. он неадекват полный

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      Рейтинг: +64

      lepotrik 25 апреля 2018, 00:26

      Всем Добрый вечер. Мне кажется, что господин Кафельников просто страдает от недостатка внимания, ибо у меня нет других объяснений, почему такой известный болельщик так поливает грязью свой клуб. Я, как фанат Зенита, конечно же не являюсь поклонником Спартака, но я всегда уважительно относился к этой команде и её фанатам!!! У Спартака много известных болельщиков, и просто не могу представить, что такие оскорбления произнесут Юрий Назаров, Валерий Кипелов, Дмитрий Харатьян и многие другие известный люди!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > lepotrik 25 апреля 2018, 00:48

      зато одним он оскорбил Зенит (если ты не понял,то я про Кипелова).
      точнее песней одной

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      Рейтинг: +64

      lepotrik > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 00:53

      +++

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      Рейтинг: +302

      mab1011 24 апреля 2018, 20:17

      Придурок...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 апреля 2018, 19:56

      Вот иди ты на ..уй... Сразу видно кто настоящий фан, а кто клоун ряженый.

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      Рейтинг: +1320

      ruded 24 апреля 2018, 19:26

      мда...с такими болелами и врагов не нужно. Это пухлое создание всегда любило внимание к себе.

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      Рейтинг: +52

      Локо1985 24 апреля 2018, 19:17

      Говно сраное, чего то кода ты херово играл тебя не байкотировали, чмо старческое. Свою команду потдерживать надо всегда!!!

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 19:05

      Фаны Спартака,не слушаите этого больного.Как же я вам не завидую с ним!!!

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      Рейтинг: +64

      lepotrik > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 00:28

      Полностью согласен с Вами!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > lepotrik 25 апреля 2018, 00:45

      не надо на вы))))

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