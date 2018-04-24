Кафельников: «Как же хочется, чтобы болельщики бойкотировали оставшиеся домашние матчи «Спартака»

Известный теннисист и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников призвал болельщиков команды не приходить на два оставшихся домашних матча красно-белых.

«Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей за последние три игры! Я даже свои шесть абонементов никому отдавать не стану.

Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Напомним, в матче 27 тура РФПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Ахмату» (1:3). Перед этим москвичи вылетели из Кубка России, проиграв «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти), а еще ранее потерпели поражения от «Урала» (1:2) в Премьер-лиге.