Top Calcio: Каррера может возглавить «Ювентус» в случае ухода Аллегри

По информации Top Calcio, «Ювентус» рассматривает кандидатуру главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в качестве замены Массимилиано Аллегри – нынешнего главного тренера туринцев.

Помимо Карреры возглавить «Ювентус» может главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Однако руководство туринского клуба будет рассматривать эти варианты только в случае, если Аллегри решит покинуть команду.

«Спартак» может уволить Карреру, если команда не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон