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    Top Calcio: Каррера может возглавить «Ювентус» в случае ухода Аллегри

    По информации Top Calcio, «Ювентус» рассматривает кандидатуру главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в качестве замены Массимилиано Аллегри – нынешнего главного тренера туринцев.

    Помимо Карреры возглавить «Ювентус» может главный тренер «Челси» Антонио Конте.

    Однако руководство туринского клуба будет рассматривать эти варианты только в случае, если Аллегри решит покинуть команду.

    «Спартак» может уволить Карреру, если команда не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 01:14
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 10:43

      Теперь этих уток будет огромное количество.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 24 апреля 2018, 17:51

      если это произойдёт, то сразу -спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:45

      ну теперь журналистам дали повод для их фантазий до начала следующего сезона.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33444

      oyabun 24 апреля 2018, 07:18

      Ну пошли дружно жирные уточки...

      4
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 24 апреля 2018, 06:45

      Ну уволите и опять искать методом тыка,не получилось выгнали,еще найдем и заплатим,зенит пример,если при романцове играли щас просто номер за деньги отбывают

      1
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