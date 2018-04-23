«Спартак» может уволить Карреру, если команда не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон

Руководство «Спартака» может отправить в отставку главного тренера Массимо Карреру, если команда по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

Действующий контракт итальянца рассчитан до конца следующего сезона. По итогам прошлого сезона «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет стал чемпионом России.

На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.