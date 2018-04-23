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    «Спартак» может уволить Карреру, если команда не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон

    Руководство «Спартака» может отправить в отставку главного тренера Массимо Карреру, если команда по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

    Действующий контракт итальянца рассчитан до конца следующего сезона. По итогам прошлого сезона «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет стал чемпионом России.

    На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 22:55
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 10:14

      Надо разобраться в этой не простой ситуации и сделать это должно руководство Спартака.Вряд ли в этом виноват Каррера.

      1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 24 апреля 2018, 16:58

      очередной врос от СЭ. На всем готовы деньги делать!

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 24 апреля 2018, 15:30

      Заказная желтуха которая должна Спартак полностью вывести из колеи. Увольнять нельзя - ни в коем случае. на трансферном нужно хорошенько поработать. Защита и еще раз защиту надо укреплять, а то Комбаров, Ещенко, Таски... список можно продолжать, банда ломких слабаков. Максимовича тоже видать раскусили рос тренера

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:30

      я думаю не стоит торопиться и сразу увольнять, нужно посмотреть как будет в следующем сезоне и после него уж делать какие-то выводы, да и в сложившейся ситуации ведь не только тренер виноват.

      3
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      Рейтинг: +222

      ajax707 24 апреля 2018, 10:37

      оставить одного промеса

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      Рейтинг: +3795

      serppion > ajax707 24 апреля 2018, 12:47

      Как тебе поставить сразу ТРИ плюса?

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 апреля 2018, 10:25

      С такой игрой и в пятерку не попадут. Зачем позор в Европе?. Очередные 0-7 получать?

      2
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > aurora5858 24 апреля 2018, 17:01

      если бы ты смотрел внимательнее, олух, то мы уже давно в пятерке и не вылетим от туда)

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 апреля 2018, 09:08

      Надо трансферную политику менять, а не тренера!
      Тренер-то отличный как раз.

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      Рейтинг: +64

      kimoutpost 24 апреля 2018, 08:44

      И что в ЛЧ делать, если так играют. Федун походу только о деньгах и думает, а не о команде. Надо нормальных игроков закупать, а не условия ставить.

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 24 апреля 2018, 06:59

      НЕ уволят !

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 24 апреля 2018, 06:18

      И это бужет самое тупое решение Федуна.которого зачмырят

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